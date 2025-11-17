Μαρτίκας για κύκλωμα καζίνο: «Τους έδωσα τα 100 χιλιάρικα του Survivor - Έκαναν πλύση εγκεφάλου»

Το καλοστημένο σχέδιο του κυκλώματος που άρπαζε τεράστια ποσά από άτομα με οικονομική επιφάνεια, πείθοντάς τους να «επενδύσουν» τα χρήματά τους σε καζίνο, περιέγραψε ο Σπύρος Μαρτίκας, τονίζοντας την ικανότητα του επιχειρηματία και υπαρχηγού του κυκλώματος να πείθει τα θύματά του.

«Μας οδηγούσαν σε ένα επενδυτικό πρόγραμμα της επιχείρησης του καζίνο. Ο αρχηγός παρουσιαζόταν ως προϊστάμενος των ταμείων του καζίνο και μας καλούσαν να επενδύσουμε με απόδοση 10% εβδομαδιαίως», τόνισε ο πρώην παίκτης του Survivor και ιδιοκτήτης αλυσίδας φαρμακείων, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

«Δηλαδή με αυτή τη λογική, εάν κάποιος έβαζε 10 χιλιάδες ευρώ, σε μια εβδομάδα θα έπαιρνε 11.000 ευρώ», πρόσθεσε.

Όπως είπε ο Σπύρος Μαρτίκας, σταδιακά έδωσε ένα ποσό άνω των 600.000 ευρώ σε μετρητά, επενδύοντας -υποτίθεται- στη ρευστότητα του καζίνο, με την υπόσχεση να παίρνει πίσω ένα σημαντικό κέρδος.

«Στήσανε στη Μέκκα του χρήματος μια τρομερή, πολύ ωραία ιστορία», σημείωσε, ενώ όσον αφορά τις αποδείξεις για τα ποσά που έδιναν τα θύματα, εξήγησε: «Μας έλεγαν συνεχώς ότι τα συμβόλαια έρχονται και εγγύηση ήταν η προσωπική εγγύηση του υπαρχηγού.

Σε άλλους μοίραζαν πλαστές επιταγές».

«Η τακτική του ήταν να κερδίζει κόσμο»

«Αυτός ο άνθρωπος επί τρία χρόνια πάλευε να κερδίσει τον σεβασμό, την εμπιστοσύνη και την εκτίμησή μου. Αυτό που κάνει με τους πάντες και τα πάντα, όσους συναναστρέφεται. Αυτή είναι η τακτική του, να κερδίζει κόσμο. Μαζί με τον μπράβο του που ήταν πάντα δίπλα του», υπογράμμισε ο Σπύρος Μαρτίκας.

«Τα δικά μου λεφτά ήταν πεντακάθαρα. Έσπασα τρία ασφαλιστικά συμβόλαια και τα 100 χιλιάρικα που είχα από το Survivor», επισήμανε ο επιχειρηματίας.

«Τρία χρόνια με τριγύριζε αυτός ο άνθρωπος και μου πιπίλαγε το μυαλό με μια πλύση εγκεφάλου μοναδική, ότι θα πληρώσω το δάνειο στην τράπεζα, θα έχω τη ρευστότητα για τη δουλειά μου».

«Μου έλεγε ‘εγώ πώς νομίζεις ότι γίνομαι πλούσιος, από τα μασατζίδικα; Από τις επενδύσεις στο καζίνο βγάζω χρήματα’. Αυτός παρουσιαζόταν πάντα δίπλα μας ως επενδυτής και όλα τα θύματα έχουν τη δική τους ιστορία εξαπάτησης από αυτόν τον άνθρωπο», ανέφερε ο Σπύρος Μαρτίκας.

«Πρώτη φορά του έδωσα 50.000 ευρώ τον Μάιο του 2024 και μου έδωσε πίσω 55.000 ευρώ. Μετά ήταν συνέχεια δίπλα μου», είπε, εξηγώντας ότι λίγο αργότερα ο φερόμενος απατεώνας άρχισε να λέει ότι «το παιχνίδι γύρισε» και τα ποσά που έδινε έκαναν πλέον φτερά.

«Τα λεφτά μου ήταν καθαρά, εκείνοι μου τα βρώμισαν», τόνισε χαρακτηριστικά.