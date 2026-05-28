Μαρτίνεθ: Έδωσε απαντήσεις για το μέλλον του Μοντέρο

Ο Ζαν Μοντέρο πραγματοποίησε μια καταπληκτική σεζόν (14.4PTS, 3.0REB, 4.8AST) και πλέον όλες οι ομάδες της EuroLeugue παρακολουθούν την περίπτωσή του. Το τελευταίο διάστημα ο Δομινικανός φαίνεται να είναι σε προχωρημένες επαφές με τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Από πλευράς Ολυμπιακού πάντως, δεν υπάρχει τίποτα επίσημο.

Η απάντηση του Μαρίνεθ

Ο προπονητής της Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, στις καθιερωμένες δηλώσεις ενόψει των playoffs του ισπανικού πρωταθλήματος σχολίασε μεταξύ άλλων και τις φήμες που υπάρχουν για τον παίκτη του. Ο ίδιος μάλιστα, δεν θέλει να δώσει μεγάλη σημασία, αλλά δεν μπορεί και να το αποφύγει, όπως αναφέρει.

🗣️ Las palabras de Pedro Martínez sobre todo el ruido mediático que ha rodeado al Valencia Basket los últimos días, de cara la recta final de la temporada.



«Το μέλλον είναι αβέβαιο και δεν ξέρουμε τι πρόκειται να συμβεί. Όλα όσα λέγονται… κάποια θα είναι αλήθεια και κάποια όχι, κάτι που προσωπικά δε με απασχολεί. Πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παρόν και να ζήσουμε το τώρα, γιατί αυτό είναι που θα μας δώσει ένα καλό μέλλον, τόσο ατομικά όσο και συλλογικά».

Ο Μαρτίνεθ στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Μοντέρο, και μίλησε αποθεωτικά λόγια τον αθλητή του, ενώ δεν μπόρεσε όσο και να ήθελε, να κρύψει την αβεβαιότητά του για το μέλλον.

«Ο Μοντέρο, για τον οποίο γίνεται πολύς λόγος τελευταία, είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας, πραγματικός νικητής. Εντυπωσιακός. Δεν έχω τίποτα αρνητικό να πω γι’ αυτόν. Τον βλέπω συγκεντρωμένο σε εμάς, να αγωνίζεται, να δίνει τα πάντα για την ομάδα, με σωστή νοοτροπία κάθε μέρα.

Δεν ανησυχώ για την κατάστασή του αυτή τη στιγμή. Είμαι χαρούμενος που είμαι προπονητής του Μοντέρο, όπως και των υπόλοιπων παικτών που έχω. Δεν ξέρω τι θα συμβεί στο μέλλον, γιατί κανείς δεν ξέρει. Θα ήθελα να συνεχίσω να τον προπονώ γιατί είναι ένα τεράστιο ταλέντο.

Η στάση του στην καθημερινότητα είναι 10 στα 10. Και πριν, αλλά και τώρα, ακόμη και αυτή την εβδομάδα που ακούστηκαν περισσότερα πράγματα για εκείνον, τον βλέπω να διψάει να αγωνιστεί.

Η άποψή μου για τον Μοντέρο, τόσο ως άνθρωπο όσο και ως επαγγελματία, είναι εξαιρετική και δεν έχω καμία επιφύλαξη. Παρ’ όλα αυτά, αν κάποια μέρα φύγει εκείνος και όλοι οι υπόλοιποι, η Βαλένθια θα συνεχίσει να υπάρχει».