«Αν μάθουν ότι κατέθεσα, θα με σκοτώσουν»: Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τους εμπρηστές στη Μεσσηνία

Τους εκβιασμούς που δέχονταν και τα αντίποινα αν δεν υπέκυπταν σ' αυτούς περιγράφουν μάρτυρες για τους τρεις συλληφθέντες στη Μεσσηνία για μια σειρά υποθέσεων εμπρησμού.

Οι τρεις φερόμενοι δράστες της Μεσσηνίας κατηγορούνται τόσο για πρόκληση φωτιάς, κυρίως κατά τα έτη 2024 και 2025, σε περιοχές της Μεταμόρφωσης του Δήμου Πύλου - Νέστορος, του Βλαχόπουλου και των Γαργαλιάνων- όσο και για εκβιασμούς, φθορές και κλοπές κατ' εξακολούθηση. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για έναν πυροσβέστη, έναν κοινοτάρχη και τον αδελφό του.

Θύματά τους αναφέρουν πως οι τρεις τους εκβίαζαν και αν δεν ενέδιδα, τότε οι τρεις συλληφθέντες προχωρούσαν σε εκδικητικό εμπρησμό των χωραφιών τους.

Ένας μάρτυρας, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε: «Πήγαν και ψέκασαν με δηλητήριο τις ελιές μου και ξεράθηκαν. Είναι πονηροί, τα κάνουν βραδινές ώρες αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι αυτοί. Δε μπορώ να σας πω κάτι άλλο καθώς πήγαν να με σκοτώσουν από το ξύλο. Εάν μάθουν ότι κατέθεσα θα με σκοτώσουν, όπως και την οικογένειά μου».

Ενώ ένας άλλος πως: «Θεωρώ ως πράξη εκδίκησης τον εμπρησμό στο χωράφι μου. Είχε προηγηθεί κόντρα με τους δράστες, επειδή στις προηγούμενες εκλογές υποστήριξα και εγώ και ο γιος μου τον αντίπαλο του».

Παρόμοια περιστατικά καταθέτουν κι άλλοι κάτοικοι της περιοχής, όπως και ότι οι τρεις φερόμενοι δράστες είχαν επιβάλει χαράτσι στο αρδευτικό δίκτυο, ενώ χαρακτηριστικό της υπόθεσης αποτελεί ο φόβος των μαρτύρων μην γνωστοποιηθεί η ταυτότητά τους και ότι μίλησαν, καθώς μπορεί οι τρεις κατηγορούμενοι να τους σκοτώσουν.

Οι τρεις συλληφθέντες κρατούνται στην αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας και αναμένεται να απολογηθούν αύριο, Τετάρτη (22/7).