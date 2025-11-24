Μαρτυρία για το φονικό στη Νέα Πέραμο: «Κάθε μέρα σκοτώνονταν στο ξύλο - Ζούσαν σαν τα ζώα»

Για τραγικές συνθήκες διαβίωσης και καθημερινή βία στο σπίτι όπου σημειώθηκε το φονικό στον Λουτρόπυργο της Νέας Περάμου, κάνουν λόγο περίοικοι.



​Όπως περιέγραψε σε μαρτυρία του γείτονας των αδελφών, οι φασαρίες ήταν συνεχείς, συνήθως με αφορμή το αλκοόλ. «Κάθε μέρα» απάντησε ο ίδιος, όταν ρωτήθηκε για τη συχνότητα των προβλημάτων, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Γινόταν εδώ πέρα μέσα ο χαμός. Τι γινόταν, ρε παιδί μου, αδέρφια να πούμε και σκοτωνόντουσαν τόσο ξύλο».



«Ξύλο, μπουνιές για το κρασί. Ο άλλος ήταν φτιαγμένος διαφορετικά, ο άλλος ήτανε με το κρασί, ο άλλος ήτανε με τη δουλειά και γινόταν μέσα χαμός εδώ». Μάλιστα, τόνισε την έντονη εξάρτηση από το αλκοόλ: «Το κρασί ήταν μπουκάλια, πάντως, μπουκάλια».

Άθλιες συνθήκες διαβίωσης

​Ο γείτονας έκανε λόγο για εικόνα εγκατάλειψης: «Δεν έχει ούτε ένα παράθυρο. Τα 'χουνε σπάσει όλα. Δεν έχουν μείνει παντζούρια, δεν έχουν αφήσει τίποτα και ζούσαν σαν τα ζώα, να πούμε, μέσα. Απλώς είχαν ένα σκέπαστρο» σημείωσε, λέγοντας πως έπαιρναν τρόφιμα από την εκκλησία και τη γειτονιά.



​Ο ίδιος αποκάλυψε πως τους είχε κάνει παρατήρηση και είχε δεχθεί απειλές: «Έκανα μια παρατήρηση μια μέρα για τις φωνές γιατί δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Και μ' απειλήσαν και οι τρεις».



Τέλος, έδωσε πληροφορίες για τους τρεις άνδρες, αναφέροντας πως το θύμα ήταν επαίτης, ένας ήταν ντελιβεράς και ο τρίτος «ήτανε σε χαρτόκουτα, κοιμόταν στην Ομόνοια».