Μαρτυρίες σοκ για τη φωτιά στην Οινόη: «Είδαν να πετάγεται τσιγάρο από αυτοκίνητο»

Την εκδοχή της πυρκαγιάς από αμέλεια μετέφερε με επιφύλαξη ο Δήμαρχος Οινόης, Αρμόδιος Δρίκος, ο οποίος μιλώντας στην ΕΡΤ κατέθεσε μαρτυρίες κατοίκων που κάνουν λόγο για τσιγάρο που πετάχτηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο.

«Η φωτιά ξέσπασε κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Δυστυχώς πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι στην περιοχή.

Θα μεταφέρω με επιφύλαξη κάποιες μαρτυρίες κατοίκων που αναφέρουν ότι είδαν από διερχόμενο αυτοκίνητο σε κεντρικό δρόμο να πετάγεται τσιγάρο και λίγα λεπτά αργότερα να βγαίνει ο πρώτος καπνός. Δεν είναι κάτι που το έχουμε επιβεβαιώσει, αλλά το κρατάμε ως ένα ενδεχόμενο για τα αίτια της πυρκαγιάς», είπε αρχικά ο κ. Δρίκος.

Και κατέληξε: «Το θετικό είναι ότι δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, καθώς από την έναρξη της πυρκαγιάς τα πρώτα σπίτια απείχαν μόλις 20 μέτρα, όμως με την αλλαγή κατεύθυνσης του ανέμου, η φωτιά στράφηκε προς το βουνό σε δασώδη σημεία. Εκεί δεν υπάρχει κίνδυνος να πλησιάσει σε οικισμούς».

Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Την ίδια ώρα, η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής ολοένα να ενισχύονται.

Ειδικότερα, αυτή τη στιγμή επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, πλήθος Εθελοντών και Εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας καθώς και 39 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 16 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και του δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, καθώς και μηχανήματα έργου τα οποία ενεργούν για τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Επίσης μηχανήματα έργου της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙ.Κ.Α.Φ.Κ.Α.) μεταβαίνουν για συνδρομή στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε σε σημείο με ξερά χόρτα και πλέον, κατά κύριο λόγο, εξελίσσεται σε δασική έκταση, με δυσκολία προσέγγισης από τις επίγειες δυνάμεις και έχει αναπτύξει δυναμική με ισχυρό πυροθερμικό φορτίο.

Ο επί τόπου συντονισμός όλων των δυνάμεων πυρόσβεσης, πραγματοποιείται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο Επιτήρησης drone.

Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική οδό Αθηνών - Θήβας. Τέλος, δυνάμεις του ΕΚΑΒ με ασθενοφόρα βρίσκονται σε ετοιμότητα στην περιοχή ενώ ανάλογα έχει κινητοποιηθεί και το ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 16:22, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 5, 2026

Ποιοι δρόμοι έχουν κλείσει

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Μάνδρας προχώρησε η Αστυνομία λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Οινόης-Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα

Στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Θηβών από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια

Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας(Cyclon), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα.

Στην επαρχιακή οδό Οινόης Πόρτο Γερμενό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια