«Μας φάνηκε εξωπραγματικό»: Το σοκ Βρετανών συνταξιούχων όταν άκουσαν τα πυρά από τη ρωσική φρεγάτα

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό στη Μάγχη προκάλεσε ανησυχία και έντονες συζητήσεις, όταν ρωσική φρεγάτα προχώρησε σε προειδοποιητικά πυρά κοντά σε βρετανικό ιστιοπλοϊκό σκάφος που έπλεε σε απόσταση 23 μιλίων από τις ακτές της Νήσου Γουάιτ.

Οι επιβαίνοντες στο ιστιοπλοϊκό Bright Future, η Τζέιν και ο Άλαν Κέλβι, ζευγάρι συνταξιούχων, περιέγραψαν την εμπειρία τους ως «σουρεαλιστική», τονίζοντας ότι βρέθηκαν ξαφνικά σε κοντινή απόσταση από τη ρωσική φρεγάτα Admiral Grigorovich ενώ ταξίδευαν στη θαλάσσια περιοχή της Μάγχης.



Οι προειδοποιήσεις πριν από τους πυροβολισμούς



Περιγράφοντας το συμβάν, η Τζέιν Κέλβι είπε: «Το πολεμικό πλοίο εξέπεμψε πέντε ηχητικά σήματα με την κόρνα του, κάτι που ουσιαστικά σημαίνει: “Μας έχετε δει;”».

«Αμέσως αλλάξαμε πορεία κατά δύο μοίρες προς τα αριστερά, ώστε να καταλάβουν ότι είχαμε αντιληφθεί την παρουσία τους και ότι η αλλαγή πορείας ήταν εσκεμμένη».

«Έπειτα, περίπου ένα λεπτό αργότερα, ακούστηκαν ξανά πέντε ηχητικά σήματα από την κόρνα τους και αμέσως μετά τέσσερις ή πέντε ριπές από ελαφρύ οπλισμό».

«Δεν στόχευαν εμάς· πιστεύουμε ότι επρόκειτο για προειδοποιητικά πυρά που ρίχθηκαν στον αέρα», πρόσθεσε η ίδια.

Δύο διαφορετικές εκδοχές για το ίδιο συμβάν



Η Μόσχα και το Λονδίνο συμφωνούν ότι υπήρξαν προειδοποιητικά πυρά, διαφωνούν όμως ως προς τις συνθήκες που οδήγησαν σε αυτά.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι το βρετανικό ιστιοπλοϊκό πραγματοποίησε επικίνδυνη προσέγγιση προς τη φρεγάτα, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας μέσω ασυρμάτου.

Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, το πλήρωμα ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες των διεθνών κανονισμών ναυσιπλοΐας, προχωρώντας αρχικά σε προειδοποιητικές φωτοβολίδες και στη συνέχεια σε πυρά με φορητό οπλισμό.

Από την άλλη πλευρά, οι επιβαίνοντες στο Bright Future επιμένουν ότι δεν υπήρχε κίνδυνος σύγκρουσης και χαρακτηρίζουν την αντίδραση της φρεγάτας υπερβολική και αχρείαστη.

«Σε καμία περίπτωση δεν βρισκόταν σε τροχιά σύγκρουσης» είπε η Τζέιν και συνέχισε: «Από τη δική μας πλευρά, δεν θεωρούσαμε ότι υπήρχε κάποιο περιστατικό μέχρι τη στιγμή που άρχισαν οι πυροβολισμοί». Παράλληλα, χαρακτήρισε τα προειδοποιητικά πυρά «εντελώς περιττά».

Wikipedia - Η ρωσική φρεγάτα Admiral Grigorovich

Ομίχλη και απώλεια πρόωσης στο επίκεντρο των ερευνών



Βρετανικές πηγές εκτιμούν ότι το περιστατικό ενδέχεται να επηρεάστηκε από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ιστιοπλοϊκό φέρεται να είχε χάσει πρόωση και να παρασυρόταν σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας λόγω ομίχλης. Αυτό πιθανόν να δυσχέρανε τους ελιγμούς του και να δημιούργησε ανησυχία στο πλήρωμα της ρωσικής φρεγάτας.

Τη στιγμή του συμβάντος, η απόσταση μεταξύ των δύο σκαφών υπολογίζεται ότι ήταν περίπου 500 μέτρα, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα, εκτός των βρετανικών χωρικών υδάτων.



BBC

Βρετανικά πολεμικά παρακολουθούσαν τη ρωσική φρεγάτα



Η Admiral Grigorovich βρισκόταν ήδη υπό παρακολούθηση από μονάδες του Βασιλικού Ναυτικού, καθώς τα ρωσικά πολεμικά πλοία πραγματοποιούν συχνά διελεύσεις από τη Μάγχη.

Μετά το συμβάν, στην περιοχή έσπευσε σκάφος του HMS Tyne για να επιβεβαιώσει την ασφάλεια του πληρώματος του ιστιοπλοϊκού, ενώ βρετανικά πολεμικά πλοία συνέχισαν να παρακολουθούν τις κινήσεις της ρωσικής φρεγάτας.

‘it wasn't an incident until the gunfire started’



Jane & Alan Kelvey, the British couple on their yacht who faced warning shots from a Russian warship in the Channel said the shots were ‘unecessaey’ & the whole experience was ‘surreal’



I’ll be honest I told them they were… pic.twitter.com/2DDKJr778W — Victoria Derbyshire (@vicderbyshire) June 16, 2026

Ένα μεμονωμένο περιστατικό σε περίοδο αυξημένης έντασης



Παρά τον θόρυβο που προκάλεσε το συμβάν, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας το χαρακτήρισε «μεμονωμένο περιστατικό», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν συνδέεται με άλλες πρόσφατες επιχειρήσεις που αφορούν ρωσικά πλοία στην περιοχή.

Πρώην αξιωματικοί του Βασιλικού Ναυτικού σημειώνουν ότι η χρήση προειδοποιητικών πυρών στη θάλασσα αποτελεί συνήθως έσχατη επιλογή και εκτιμούν πως το επεισόδιο πιθανότατα οφείλεται σε διαφορετική εκτίμηση της κατάστασης από τα δύο πληρώματα και όχι σε σκόπιμη κλιμάκωση.

Παρότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές, το περιστατικό αναδεικνύει το κλίμα αυξημένης επιφυλακής που επικρατεί στη Μάγχη, μια θαλάσσια περιοχή με ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία για τη Βρετανία και τη Ρωσία.