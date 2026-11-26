Ο Έλον Μασκ θέλει να μεταφέρει ένα μεγάλο μέρος της υποδομής που απαιτείται για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έξω από τη Γη, δημιουργώντας ένα γιγαντιαίο δίκτυο διαστημικών data centers.

Και η αμερικανική Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημά του δίνοντας στη SpaceX την έγκριση για την ανάπτυξη ενός συστήματος που μπορεί να φτάσει έως και το ένα εκατομμύριο δορυφόρους, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα στην ιστορία της διαστημικής βιομηχανίας.

Το σχέδιο φέρει την ονομασία Starmind και προβλέπει την τοποθέτηση δορυφόρων σε τροχιά γύρω από τη Γη, οι οποίοι θα λειτουργούν ως μονάδες υπολογιστικής επεξεργασίας δεδομένων, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια.

DATA CENTERS IN SPACE🇺🇸



Today, in a historic first, the FCC approved SpaceX’s request for 1 million satellites (orbital compute modules) to create data centers in space



The Starmind & competitor constellations will use solar power to extend America’s lead in Super Intelligence pic.twitter.com/VJinjK5e5E — Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) November 25, 2026

Πώς θα λειτουργούν τα διαστημικά data centers του Μασκ

Η βασική ιδέα είναι να μεταφερθεί στο Διάστημα μέρος της υποδομής που σήμερα βρίσκεται σε τεράστιες εγκαταστάσεις data centers στην επιφάνεια της Γης και καταναλώνει τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι δορυφόροι Starmind θα διαθέτουν υπολογιστικά συστήματα και θα συνεργάζονται μεταξύ τους, σχηματίζοντας ομάδες που θα μπορούν να επεξεργάζονται μεγάλους όγκους δεδομένων. Η επικοινωνία μεταξύ τους θα πραγματοποιείται μέσω οπτικών συνδέσεων, δηλαδή με τη χρήση λέιζερ.

Το δίκτυο θα συνδέεται με το υφιστάμενο σύστημα Starlink, ώστε τα δεδομένα που θα επεξεργάζονται στο Διάστημα να μπορούν να μεταφέρονται πίσω στη Γη.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που επικαλείται η SpaceX είναι η δυνατότητα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας, χωρίς την ίδια εξάρτηση από τα επίγεια ενεργειακά δίκτυα και τις υποδομές ψύξης που απαιτούν τα συμβατικά data centers.

Σύμφωνα με τις τεχνικές πληροφορίες που παρουσίασε η εταιρεία, οι δορυφόροι θα έχουν άνοιγμα περίπου 75 μέτρων όταν αναπτύσσονται πλήρως, ενώ το ύψος τους θα φτάνει περίπου τα 30 μέτρα.

Το χρονοδιάγραμμα για το ένα εκατομμύριο δορυφόρους

Η έγκριση της FCC προβλέπει συγκεκριμένα ορόσημα για την ανάπτυξη του δικτύου. Η SpaceX θα πρέπει να έχει θέσει σε τροχιά τους πρώτους δορυφόρους έως τις 25 Νοεμβρίου 2033, να έχει αναπτύξει το 50% του εγκεκριμένου δικτύου έως τον Νοέμβριο του 2038 και να έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξη έως τις 25 Νοεμβρίου 2040.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Μασκ έχει περιγράψει ένα πολύ ταχύτερο χρονοδιάγραμμα. Σε πρόσφατη τοποθέτησή του σε εκδήλωση της Baron Capital, εκτίμησε ότι οι πρώτοι δορυφόροι θα μπορούσαν να εκτοξευθούν ήδη από το τρίτο τρίμηνο του 2027, με την παραγωγή να αυξάνεται σημαντικά τα επόμενα χρόνια.

Η SpaceX σχεδιάζει να κατασκευάζει τους δορυφόρους στις εγκαταστάσεις της στο Bastrop του Τέξας, ενώ για την ανάπτυξή τους στο Διάστημα προβλέπεται η αξιοποίηση του πυραυλικού συστήματος Starship-Super Heavy.

Η κλίμακα του εγχειρήματος είναι εντυπωσιακή, αν αναλογιστεί κανείς ότι το σημερινό δίκτυο Starlink αριθμεί περίπου 11.200 δορυφόρους. Το Starmind θα μπορούσε, εφόσον αναπτυχθεί στο σύνολό του, να είναι σχεδόν 90 φορές μεγαλύτερο.

Reuters

Γιατί ο Μασκ θέλει να μεταφέρει την τεχνητή νοημοσύνη στο Διάστημα

Η έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει δημιουργήσει τεράστιες ανάγκες σε υπολογιστική ισχύ, με τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια σε νέα data centers.

Οι εγκαταστάσεις αυτές απαιτούν μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, προηγμένα συστήματα ψύξης και σημαντικές υποδομές. Η SpaceX υποστηρίζει ότι η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στο Διάστημα θα μπορούσε να προσφέρει μια εναλλακτική λύση, περιορίζοντας ορισμένους από τους περιορισμούς των επίγειων εγκαταστάσεων.

Το εγχείρημα συνδέεται και με την ευρύτερη στρατηγική του Μασκ να ενοποιήσει τις δραστηριότητες της SpaceX και της τεχνητής νοημοσύνης, δημιουργώντας ένα οικοσύστημα στο οποίο οι διαστημικές υποδομές θα υποστηρίζουν την ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών συστημάτων.

Οι αντιδράσεις και οι φόβοι για τον ουρανό

Το σχέδιο, ωστόσο, δεν έχει γίνει δεκτό χωρίς αντιδράσεις. Η προοπτική δημιουργίας μιας τόσο μεγάλης δορυφορικής συστοιχίας προκαλεί ανησυχίες στην επιστημονική κοινότητα, κυρίως για τις επιπτώσεις στην αστρονομική παρατήρηση και τη διαχείριση της διαστημικής κυκλοφορίας.

Η Αμερικανική Αστρονομική Εταιρεία (AAS) εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για την απόφαση, προειδοποιώντας ότι μια τόσο μεγάλη αλλαγή στο νυχτερινό ουρανό θα μπορούσε να επηρεάσει τη μελλοντική αστρονομική έρευνα και τις επενδύσεις που έχουν γίνει σε τηλεσκόπια και επιστημονικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, εταιρείες όπως η Amazon Leo και η Viasat είχαν εκφράσει αντιρρήσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης, θέτοντας ζητήματα παρεμβολών και διαχείρισης της τροχιακής κυκλοφορίας.

Η FCC ενέκρινε το σχέδιο υπό όρους, ενώ παρέπεμψε για μεταγενέστερη εξέταση ορισμένα ζητήματα που αφορούν την απόσυρση δορυφόρων από την τροχιά τους.

Το Starmind αποτελεί, επομένως, κάτι πολύ περισσότερο από μια νέα δορυφορική υπηρεσία. Είναι ένα στοίχημα για το αν η επόμενη γενιά υποδομών τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να βρίσκεται όχι σε τεράστια κτίρια στη Γη, αλλά σε τροχιά γύρω από αυτήν.

Πηγή: speceflightnow.com, Reuters