Η νέα τηλεοπτική σεζόν διαμορφώνεται με γνώριμες συνταγές, αλλά και μία επιστροφή που αναμένεται να προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον. Οι μεγάλοι σταθμοί επιλέγουν να επενδύσουν σε επιτυχημένα formats που έχουν ήδη αποκτήσει φανατικό κοινό, καλύπτοντας από τη μαγειρική και τη μόδα μέχρι τα dating shows και τις κοινωνικές εκπομπές.

MasterChef – Η συνταγή της επιτυχίας συνεχίζεται

Μετά τον επετειακό δέκατο κύκλο, το MasterChef επιστρέφει με νέους επίδοξους σεφ και τις απαιτητικές δοκιμασίες που το καθιέρωσαν ως ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα της ελληνικής τηλεόρασης.

Οι Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος παραμένουν στις θέσεις τους, έτοιμοι να αναδείξουν τον επόμενο Έλληνα MasterChef.

GNTM – Νέα εποχή στο STAR

Το Greece's Next Top Model επιστρέφει με νέο κύκλο επεισοδίων και ανανεωμένη κριτική επιτροπή.

Στο πλευρό της Ηλιάνας Παπαγεωργίου θα βρίσκεται η Μπέττυ Μαγγίρα, ενώ οι υποψήφιοι διαγωνιζόμενοι θα διεκδικήσουν την ευκαιρία να κάνουν το επόμενο βήμα στον χώρο της μόδας. Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει και η πρεμιέρα προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο.

First Dates – Το τηλεοπτικό εστιατόριο ανοίγει ξανά

Στη θέση του παραμένει και το First Dates του STAR, με παρουσιάστρια τη Ζενεβιέβ Μαζαρί.

Το τηλεοπτικό εστιατόριο θα υποδεχθεί και φέτος ανθρώπους κάθε ηλικίας που αναζητούν τον έρωτα μέσα από ένα πρώτο ραντεβού, προσφέροντας ιστορίες με χιούμορ, συγκίνηση και αρκετές απρόβλεπτες εξελίξεις.

«Κάτι Ψήνεται» παραμένει στο πρόγραμμα

Παρά τις μέτριες επιδόσεις στην τηλεθέαση την προηγούμενη χρονιά, ο ΑΝΤ1 αποφάσισε να συνεχίσει το «Κάτι Ψήνεται».

Το γνωστό μαγειρικό ριάλιτι διατηρεί τη φιλοσοφία του, με διαφορετικούς οικοδεσπότες να ανοίγουν καθημερινά το σπίτι τους, προσφέροντας φαγητό, φιλοξενία και όπως συμβαίνει συχνά, αρκετές αμήχανες ή χιουμοριστικές στιγμές.

Ανάμεσα στις πιο πολυσυζητημένες παραγωγές ξεχωρίζει η επανεμφάνιση ενός προγράμματος που άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ελληνική τηλεόραση.

Extreme Makeover: Home Edition – Η μεγάλη επιστροφή

Η μεγαλύτερη έκπληξη της χρονιάς έρχεται από τον ΑΝΤ1, ο οποίος επαναφέρει το Extreme Makeover: Home Edition.

Ο Σπύρος Σούλης επιστρέφει στην παρουσίαση της εκπομπής που αγαπήθηκε όσο λίγες, αναλαμβάνοντας και πάλι να αλλάζει ριζικά τα σπίτια οικογενειών που έχουν πραγματική ανάγκη. Το νέο εγχείρημα φιλοδοξεί να συνδυάσει συγκίνηση, κοινωνική προσφορά και εντυπωσιακές μεταμορφώσεις, αναβιώνοντας ένα από τα πιο επιτυχημένα τηλεοπτικά formats των προηγούμενων ετών.

Η ψυχαγωγία παραμένει στο επίκεντρο

Η σεζόν 2026-2027 δείχνει ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί συνεχίζουν να εμπιστεύονται δοκιμασμένες επιλογές, επενδύοντας σε προγράμματα που έχουν ήδη δημιουργήσει πιστό κοινό.

Με τη μεγάλη επιστροφή του Extreme Makeover: Home Edition να συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα και τίτλους όπως το MasterChef, το GNTM, το First Dates και το «Κάτι Ψήνεται» να διατηρούν τη θέση τους στο πρόγραμμα, η νέα τηλεοπτική χρονιά προμηνύεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική στον χώρο της ψυχαγωγίας.