Μάστιγα το αλκοόλ για τους ανήλικους: 16χρονος στο νοσοκομείο του Πύργου

Διαστάσεις επιδημίας πανελλαδικά παίρνει η κατανάλωση οινοπνεύματος από ανήλικους. Στο νοσοκομείο του Πύργου διακομίστηκε ένα ανήλικος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των Λεχαινών, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη και ενός υπαλλήλου του καταστήματος για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Το νέο περιστατικό στον Πύργο έρχεται λίγες ημέρες μετά τον τραγικό θάνατο μιας 16χρονης έξω από κλαμπ στο Γκάζι, μετά από κατανάλωση αλκοόλ μέσα στο νυχτερινό κέντρο.

Τον μετέφερε ο πατέρας του στο νοσοκομείο

Σε ό,τι αφορά το περιστατικό με τον 16χρονο στον Πύργο, σύμφωνα με την αστυνομία, τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/10), σε περιοχή των Λεχαινών Ηλείας, ένας 16χρονος περιήλθε σε κατάσταση μέθης μετά την κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αρχικά, ο 16χρονος μεταφέρθηκε από τον πατέρα του στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πύργου.

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανδραβίδας-Κυλλήνης διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του καταστήματος και του υπαλλήλου, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των κατηγορούμενων θα υποβληθεί στον εισαγγελέα.

Παράλληλα, θα ενημερωθούν η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης και η Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Πώς παρακάμπτουν τον νόμο

Ανησυχία σε γονείς αλλά και στις Αρχές έχουν προκαλέσει τα τελευταία περιστατικά με ανήλικους να μεταφέρονται σε νοσοκομεία της χώρας μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Ωστόσο ο προβληματισμός είναι εύλογος καθώς η νομοθεσία, αν και αυστηρή, δεν φαίνεται να μπορεί να εφαρμοστεί κατά γράμμα. Μάλιστα, τελευταία έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολλοί έφηβοι να φέρουν μαζί τους πλαστές ταυτότητες τις οποίες επιδεικνύουν στους καταστηματάρχες αλλά και σε μπάρμεν με αποτέλεσμα να προμηθεύονται με ευκολία αλκοολούχα ποτά.

Όπως αναφέρεται στον Alpha, μέσα σε 5 λεπτά ένα παιδί μπορεί να εκδώσει πλαστή αστυνομική ταυτότητα στην οποία έχει παραποιήσει την ημερομηνία γεννήσεώς του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η διαδικασία είναι εύκολη και γίνεται μέσω διαδικτυακών εφαρμογών.