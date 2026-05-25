Μαστροκώστα: Η φίλη της Ορθούλα Παπαδάκου δηλώνει «Έμπαινε κάπου και γυρνούσαν όλοι από την ομορφιά»

Την Ορθούλα Παπαδάκου και την Γωγώ Μαστροκώστα, τις ένωνε μια βαθιά φιλία ετών και η Ελληνοκαναδέζα πρώην καλαθοσφαιρίστρια μίλησε για την αδελφική φίλη της που έφυγε από την ζωή στα 55 της χρόνια.

«Πάντα να την θυμόμαστε, να είναι καλά εκεί που πήγε και να μας κοιτάζει από πάνω. Η Γωγώ μου θυμίζει πολλές αναμνήσεις. Είχαμε γέλια και χαρές... Ήταν πολύ δυναμική, πολύ όμορφη, έμπαινε σε ένα μαγαζί και γυρνούσαν όλοι από την ομορφιά της. Είχε μια θηλυκότητα απίστευτη. Ζήσαμε πολλές στιγμές με την Γωγώ. Δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα ότι δεν υπάρχει.

Πάλεψε γενναία, ήταν πολύ δυνατή και εγώ της έλεγα «εγώ είμαι αθλήτρια, αλλά φιλενάδα μου, με βάζεις κάτω από την δύναμή σου. Πολλές καλές αναμνήσεις στο χωριό, στο Μεσολόγγι, με την οικογένεια. Λάτρευε την κόρη της, τον άνδρα της. Τι να πω για μένα ήταν μια φίλη, μια αδελφή, ένα στήριγμα» είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».