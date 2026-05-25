Μαστροκώστα: Οι σπάνιες αναρτήσεις με το ακλόνητο στήριγμά της -την μητέρα της- και τα λόγια αγάπης

Μια από τις μεγάλες αδυναμίες της ζωής της ήταν η μητέρα της, η κ. Λούλα - όπως λένε όσοι γνώριζαν την σχέση τους - και η Γωγώ Μαστροκώστα στις σπάνιες αναρτήσεις που έκανε για εκείνη εξέφραζε δημόσια την αγάπη της και την ευγνωμοσύνη της για το παντοτινό στήριγμά της.

«Η μανούλα μου…. Ο βράχος μου..! Σ´αγαπώ πολύ…» είχε γράψει στην λεζάντα ενός ποστ που έκανε στο instagram στο οποίο την βλέπουμε να χαμογελά ενώ η μητέρα της, της δίνει ένα γλυκό φιλί.

Σε μια ακόμα παλαιότερη ανάρτηση, η όμορφη γυμνάστρια με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας, γράφει στην λεζάντα που συνόδευε μια φωτογραφία που ποζάρει με την μαμά της στο μπαλκόνι:

6 ετών: «Μαμά σ’αγαπω», 10 ετών: «Μαμά ό,τι πεις», 16 ετών: «Η μαμά μου είναι εκνευριστική», 18 ετών: «Θέλω να φύγω απ´το σπίτι», 30 ετών: «Μαμά είχες δίκιο», 40 ετών: «Θέλω να πάω πίσω στη Μαμά», 50 ετών: «Δεν θέλω να χάσω τη μαμά μου», 70 ετών: «Θα έδινα τα πάντα να έχω εδώ μαζί μου τη μανούλα μου». Σ’ αγαπώ Μαμα!!!!