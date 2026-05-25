LIFE Γωγώ Μαστροκώστα Showbiz Θάνατοι

Μαστροκώστα: Οι σπάνιες αναρτήσεις με το ακλόνητο στήριγμά της -την μητέρα της- και τα λόγια αγάπης

Μια σχέση που πολλοί θα ζήλευαν είχε η Γωγώ Μαστροκώστα με την μητέρα της και κάθε φορά που επέστρεφε στο πατρικό της στο Μεσολόγγι ένιωθε πιο χαρούμενη από ποτέ.

φωτογραφία instagram
φωτογραφία instagram
Φωτεινή Λασπά avatar
Φωτεινή Λασπά

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Μια από τις μεγάλες αδυναμίες της ζωής της ήταν η μητέρα της, η κ. Λούλα - όπως λένε όσοι γνώριζαν την σχέση τους - και η Γωγώ Μαστροκώστα στις σπάνιες αναρτήσεις που έκανε για εκείνη εξέφραζε δημόσια την αγάπη της και την ευγνωμοσύνη της για το παντοτινό στήριγμά της.

«Η μανούλα μου…. Ο βράχος μου..! Σ´αγαπώ πολύ…» είχε γράψει στην λεζάντα ενός ποστ που έκανε στο instagram στο οποίο την βλέπουμε να χαμογελά ενώ η μητέρα της, της δίνει ένα γλυκό φιλί.

Σε μια ακόμα παλαιότερη ανάρτηση, η όμορφη γυμνάστρια με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας, γράφει στην λεζάντα που συνόδευε μια φωτογραφία που ποζάρει με την μαμά της στο μπαλκόνι:

6 ετών: «Μαμά σ’αγαπω», 10 ετών: «Μαμά ό,τι πεις», 16 ετών: «Η μαμά μου είναι εκνευριστική», 18 ετών: «Θέλω να φύγω απ´το σπίτι», 30 ετών: «Μαμά είχες δίκιο», 40 ετών: «Θέλω να πάω πίσω στη Μαμά», 50 ετών: «Δεν θέλω να χάσω τη μαμά μου», 70 ετών: «Θα έδινα τα πάντα να έχω εδώ μαζί μου τη μανούλα μου». Σ’ αγαπώ Μαμα!!!!

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

LIFE Γωγώ Μαστροκώστα Showbiz Θάνατοι

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader