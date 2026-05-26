Συντετριμμένος ο Σιανίδης: «Τον τελευταίο χρόνο δεν ήμουν αντάξιος των προσδοκιών της Γωγώς»

Η Γωγώ Μαστροκώστα - που έφυγε από την ζωή σκορπίζοντας θλίψη στα αγαπημένα της πρόσωπα - και ο Χάρης Σιανίδης, υπήρξαν στενοί φίλοι για πάρα πολλά χρόνια και ήταν ο ένας δίπλα στον άλλον στις χαρές και στις λύπες. Ο ίδιος κάνοντας τον απολογισμό του για την φιλία αυτή, είπε στην εκπομπή Buongiorno.

«Είμαι πολύ χάλια. Ήταν ένα πολύ δικό μου άτομο. Της χρωστάω πάρα πολλά γιατί με βοήθησε, ήταν ένα μεγάλο κεφάλαιο για εμένα. Με έπιασε από το χέρι 19 ετών και ήμασταν πάντα οι δυο μας.

Τον τελευταίο χρόνο είχα και εγώ κάποια δικά μου θέματα και δεν ήμουν αντάξιος των προσδοκιών της. Υπήρχε πολύ μεγάλη αγάπη. Ήταν για εμένα ένα είδωλο. Η οικογένειά της είναι φανταστική. Δεν την άφησαν ούτε δευτερόλεπτο. Δεν υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Τραϊανό Δέλλα, ήταν μια βιβλική φιγούρα».