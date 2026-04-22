ΜΑΤ στη Γαύδο για να κατεδαφιστούν οι καλύβες από παραλίες - Οργισμένες αντιδράσεις

«Απόβαση» ΜΑΤ έγινε στη Γαύδο, προκειμένου να προχωρήσουν οι αποφάσεις κατεδάφισης μικρών κτισμάτων στις παραλίες του Λαυρακά και του Αϊ - Γιάννη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, τα πρωτόκολλα κατεδάφισης για τις καλύβες στις παραλίες εκδόθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και αφορούν αυτοσχέδιες κατασκευές με ξύλα και άλλα φυσικά υλικά που χρησιμοποιούνται για διαμονή.

Φωτό: zarpanews.gr

Ωστόσο, η παρουσία συνεργείων του εργολάβου στην περιοχή την Τρίτη και την Τετάρτη (22/4), προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από κατοίκους και μέλη της συλλογικότητας «Gavdos Sea Front Collective» που υπερασπίζονται τη συμβολή των ανθρώπων που διαβιούν στις παραλίες στη διατήρηση του ευαίσθητου οικοσυστήματος.

Αποτέλεσμα ήταν να κληθούν ΜΑΤ, τα οποία μετέβησαν ακτοπλοϊκώς στο νησί.

Φωτό: zarpanews.gr

Σε ανάρτηση της συλλογικότητας «Gavdos Sea Front Collective», στο Facebook, αναφέρεται:

«Κάποιες και κάποιοι επιλέξαμε να είμαστε εδώ, να υπερασπιστούμε αυτά τα καλυβάκια και αυτόν τον τρόπο ζωής όχι γιατί απλά μας αρέσει να ζούμε έτσι, αλλά γιατί οι εστίες αυτοοργάνωσης και φροντίδας είναι παραδείγματα μιας ζωής ενάντια στον ατομικισμό της εποχής μας, ενάντια στην εμπορευματοποίηση της ίδιας μας της ύπαρξης, ενάντια στην κοινωνία του θεάματος, τον εξευγενισμό και τη λεηλασία της γης. Και πιστεύουμε ότι αυτά τα παραδείγματα είναι απαραίτητα στη σημερινή ασφυκτική συνθήκη της ανθρωπότητας και προσφέρουν έστω μια μικρή ανάσα σε όποια και όποιον έρχεται σε επαφή μαζί τους».

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει το haniotika-nea.gr, μέλη της συλλογικότητας προχώρησαν πρόσφατα και σε καθαρισμό των παραλιών από σκουπίδια.

Όσον αφορά τις αποφάσεις κατεδάφισης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση τονίζει ότι «το έργο αφορά στην υλοποίηση πρωτοκόλλων και αποφάσεων κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών που βρίσκονται αποκλειστικά σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές, όπως ζώνες αιγιαλού και παραλίας, καθώς και δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις, στο πλαίσιο εφαρμογής της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας».