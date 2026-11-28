Η Εθνική Ελλάδος βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, αφού ηττήθηκε σε ένα πολύ κομβικό παιχνίδι με τη Γεωργία και τώρα ταξιδεύει προς Ισπανία, να τα παίξει «όλα για όλα».

Ο Τσους Ματέο, προπονητής της «Ρόχα», στις δηλώσεις του πριν την αναμέτρηση της Κυριακής (29/11), αναφέρθηκε στο μέγεθος της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, στην ετοιμότητα της δικής του, αλλά και στο πόσο σημαντικές είναι οι απουσίες των Καλάθη και Μήτογλου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Γνωρίζουμε την υπερηφάνεια και την καρδιά που διαθέτει η ελληνική ομάδα, γι’ αυτό πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε την καλύτερη δυνατή εκδοχή της Ελλάδας».

«Η νίκη είναι πάντοτε σημαντική, καθώς σου προσφέρει μια ώθηση αυτοπεποίθησης και σιγουριάς», ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη να δείξουν τον μέγιστο σεβασμό «σε έναν γίγαντα της ιστορίας του ευρωπαϊκού μπάσκετ».

«Είναι προφανές πως ο Μήτογλου αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην αναμέτρηση που δώσαμε στην Ελλάδα. Κατάφεραν να σημειώσουν 15 τρίποντα, με τους Μήτογλου και Ντόρσεϊ να ευστοχούν συνολικά στα 12. Είναι ένας ψηλός που μπορεί να απομακρυνθεί από το καλάθι και διαθέτει σταθερό σουτ, κάτι που καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις τακτικά το παιχνίδι. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι παίκτες θα απουσιάζουν, σε συνδυασμό με την εμπειρία μου, δεν με κάνει να χαλαρώσω την πίεση προς τους παίκτες μου», εξήγησε.

Παράλληλα, τόνισε: «Μια πληγωμένη ομάδα, που έχει να διαχειριστεί και απουσίες, ανεβάζει ακόμη περισσότερο την έντασή της, διπλασιάζει τις προσπάθειές της και συσπειρώνεται για να φτάσει στη νίκη. Δεν πιστεύω σε καμία περίπτωση ότι αυτές οι απουσίες θα επηρεάσουν αρνητικά κάποιον. Όταν υπάρχουν παίκτες εκτός, οι ομάδες ενώνονται ακόμη περισσότερο και προσπαθούν να στηριχθούν στα δυνατά τους σημεία», κατέληξε.