Μάθιου Πέρι: Πάνω από 3 χρόνια φυλάκιση στον πρώην βοηθό για την κεταμίνη

Ο προσωπικός βοηθός του Μάθιου Πέρι, ο οποίος έκανε τακτικά ενέσεις κεταμίνης στον πρωταγωνιστή της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Τα Φιλαράκια» («Friends»), καταδικάστηκε σήμερα από δικαστήριο του Λος Άντζελες σε φυλάκιση τριών ετών και πέντε μηνών.

Ο 61χρονος Κένεθ Ιγουαμάσα, που είχε ομολογήσει την ενοχή του, έγινε ο πέμπτος άνθρωπος που καταδικάζεται για αυτήν την υπόθεση.

Matthew Perry's former live-in assistant, who pleaded guilty to drug distribution charges in connection with the death of the "Friends" star, was sentenced to three years and five months in prison on Wednesday.



Kenneth Iwamasa is the fifth and final person sentenced for playing… pic.twitter.com/febWXRSkil — CBS News (@CBSNews) May 27, 2026

Ο Μάθιου Πέρι, γνωστός για την ερμηνεία του ως Τσάντλερ Μπινγκ στα «Φιλαράκια» από το 1994 έως το 2004, βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του, τον Οκτώβριο του 2023, από υπερβολική δόση του ισχυρού ηρεμιστικού. Ο θάνατός του, σε ηλικία 54 ετών, είχε προκαλέσει σοκ στις ΗΠΑ και στους απανταχού θαυμαστές του. Ο ηθοποιός, που υποδυόταν τον Τσάντλερ Μπινγκ στην τηλεοπτική σειρά «Τα Φιλαράκια», είχε μιλήσει δημόσια για τον εθισμό του και τον αγώνα του να απεξαρτηθεί.

Στην υπόθεση έχουν καταδικαστεί συνολικά πέντε άτομα. Γιατροί που διέθεσαν την κεταμίνη, η λεγόμενη «Ketamine Queen» με ποινή 15 ετών, ο διανομέας των ουσιών και ο πρώην βοηθός του ηθοποιού.

Με την ποινή στον Ιγουαμάσα ολοκληρώνεται η δικαστική διαδικασία για την υπόθεση που συγκλόνισε το Χόλιγουντ.



