Το διπλό πρόσωπο των εφήβων που αιματοκύλησαν το Σαν Ντιέγκο - Πατέρας 8 παιδιών ο «ήρωας» φύλακας

Οργή και φόβο έχει προκαλέσει η αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε τη Δευτέρα στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, καθώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και μια ολόκληρη κοινότητα βυθίστηκε στον τρόμο.

Πίσω από το μακελειό ξεδιπλώνεται μια σκοτεινή υπόθεση με πρωταγωνιστές δύο εφήβους, οι οποίοι φέρονται να άνοιξαν πυρ ενώ στη συνέχεια βρέθηκαν νεκροί από αυτοπροκαλούμενα τραύματα.

Η έρευνα των αρχών προσπαθεί τώρα να συνθέσει το παζλ των τελευταίων ωρών πριν την επίθεση, ανάμεσα σε αναφορές για εξαφανισμένο ανήλικο, όπλα που έλειπαν από σπίτι και ανησυχητικά σημάδια που είχαν ήδη σημάνει συναγερμό στην αστυνομία.

Την ίδια ώρα, η τραγωδία αποκτά ακόμη πιο ανθρώπινη διάσταση μέσα από τα πρόσωπα των θυμάτων — μεταξύ τους ένας φύλακας ασφαλείας που περιγράφεται ως ηρωική φιγούρα, αλλά και μέλη της τοπικής κοινότητας που βρέθηκαν στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή.

Επίθεση μίσους για «φυλετική υπερηφάνεια»

Οι αρχές προσπαθούν να διαλευκάνουν τι οδήγησε δύο εφήβους να ανοίξουν πυρ στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο, σκοτώνοντας τρία άτομα πριν δώσουν τέλος στη ζωή τους.

Οι αξιωματούχοι δεν έχουν αναφέρει συγκεκριμένο κίνητρο, αλλά ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο, Τοντ Γκλόρια, δήλωσε: «Το μίσος δεν έχει θέση στο Σαν Ντιέγκο. Η ισλαμοφοβία δεν έχει θέση στο Σαν Ντιέγκο. Μια επίθεση σε οποιαδήποτε κοινότητά μας — σε οποιονδήποτε Σαν Ντιεγκανό λόγω του ποιοι είναι, τι πιστεύουν ή πώς προσεύχονται — είναι επίθεση σε όλους μας.»

The threat at the Islamic center has been neutralized.



Media staging has been established as the Northwest Corner of Lindbergh Park.



(4141 Ashford Street, SD, Ca, 92111)

Μάλιστα σ' ένα από τα όπλα υπήρχε γραμμένη ρητορική μίσους, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στους Los Angeles Times, ενώ αντιισλαμικά κείμενα βρέθηκαν σε όχημα. Επίσης στο σημείο όπου βρέθηκαν οι σοροί των εφήβων εντοπίστηκε ένα δοχείο καυσίμου με αυτοκόλλητο «SS», στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανή ναζιστική αναφορά.

Εξάλλου η New York Post αναφέρει ότι ένας από τους υπόπτους άφησε σημείωμα αυτοκτονίας στο οποίο γινόταν αναφορά σε «φυλετική υπερηφάνεια».

Δύο έφηβοι μαθητές πίσω από την επίθεση στο τζαμί

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει τους υπόπτους ως τον 17χρονο Κέιν Κλαρκ και τον 18χρονο Κέιλεμπ Βελάσκεζ, οι οποίοι φέρονται να αυτοκτόνησαν μετά την επίθεση, μέσα σε όχημα λίγα τετράγωνα από το σημείο.

Ο 17χρονος Κέιν Κλαρκ, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν μαθητής της τελευταίας τάξης στο Madison High School και είχε διακριθεί ως παλαιστής την περίοδο 2023–2025. Μέσα από αναρτήσεις που συνδέονται με τη σχολική κοινότητα, εμφανίζεται ως ενεργός μαθητής που συνδύαζε ακαδημαϊκές και αθλητικές δραστηριότητες.

Ο δεύτερος ύποπτος, ο Κέιλεμπ Βελάσκεζ, 18 ετών, ταυτοποιήθηκε επίσης από τις αρχές ως συνεργός στην επίθεση.

Σύμφωνα με την έρευνα, εξετάζεται το ενδεχόμενο, ο ένας από τους δύο να είχε αφαιρέσει όπλα από οικογενειακή κατοικία πριν από το περιστατικό, γεγονός που συνέβαλε στην αιματηρή εξέλιξη.

Το προφίλ του Κέιν Κλαρκ

Πριν από την επίθεση, ο Κλαρκ φέρεται να ζούσε μια φαινομενικά καθημερινή ζωή, με σχολική και αθλητική δραστηριότητα.

Από το 2021 παρακολουθούσε και διαδικτυακό πρόγραμμα εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα διατηρούσε επαφή με το σχολικό περιβάλλον μέσω της ομάδας πάλης.

Σύμφωνα με τις αρχές, επρόκειτο να αποφοιτήσει μέσα στον τρέχοντα μήνα, στοιχείο που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη τραγικότητα στην υπόθεση.

Ο Κλαρκ είχε φοιτήσει σε δημοτικό και γυμνάσιο με φυσική παρουσία στην περιφέρεια, όμως μετά την πανδημία η οικογένειά του τον ενέγραψε πλήρως σε διαδικτυακή εκπαίδευση.

Το προειδοποιητικό τηλεφώνημα και η οικογένεια

Η υπόθεση ξεκίνησε από μία αναφορά για εξαφανισμένο ανήλικο.

Η μητέρα του Κλαρκ είχε ενημερώσει τις αρχές ότι ο γιος της ήταν αυτοκτονικός και ότι έλειπαν όπλα από το σπίτι, ενώ είχε πάρει και το αυτοκίνητο της οικογένειας μαζί με φίλο του.

Συγκεκριμένα αστυνομικός δήλωσε στον ασύρματο ότι τα όπλα που είχαν κλαπεί από το σπίτι περιλάμβαναν «ένα πιστόλι 9mm, μία καραμπίνα και ένα τυφέκιο Mini-14».

Οι πληροφορίες αυτές οδήγησαν τις Αρχές σε αυξημένη επιφυλακή, λίγο πριν εκδηλωθεί η επίθεση στο ισλαμικό κέντρο.

Ο παππούς του, Ντέιβιντ Κλαρκ, δήλωσε συγκλονισμένος από την τραγωδία, λέγοντας πως η οικογένεια βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και δεν έχει πλήρη εικόνα για όσα συνέβησαν.

Ο «ήρωας» φύλακας ασφαλείας

Ο επικεφαλής της αστυνομίας διευκρίνισε πως ο ένας από τους τρεις νεκρούς ήταν φύλακας του τζαμιού.

Οι αρχές αλλά και μαρτυρίες περιγράφουν τον φύλακα ασφαλείας Αμίν Αμπντουλάχ, πατέρα οκτώ παιδιών ως την καθοριστική μορφή μέσα στην επίθεση, καθώς φέρεται να προσπάθησε με όλες του τις δυνάμεις να αναχαιτίσει τους δράστες και να προστατεύσει τους παρευρισκόμενους.

Η παρέμβασή του θεωρείται κομβική για τον περιορισμό των απωλειών, με την αστυνομία να τον χαρακτηρίζει «ήρωα» που έδρασε με αυτοθυσία.

Τα υπόλοιπα θύματα και η κοινότητα

Εξάλλου ανάμεσα στα θύματα της επίθεσης ήταν ένας ιδιοκτήτης παντοπωλείου και ένας ακόμη άνδρας.

Η τοπική κοινότητα παραμένει σοκαρισμένη, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί παιδιών, παρά την ύπαρξη σχολικής δομής στον χώρο.

Σε εξέλιξη η έρευνα

Οι αρχές, μαζί με το FBI, συνεχίζουν να εξετάζουν την υπόθεση ως πιθανό έγκλημα μίσους, με τα διαθέσιμα στοιχεία να δείχνουν ιδεολογικά κίνητρα και ρητορική μίσους, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει οριστική επιβεβαίωση.

Οι εκ των υστέρων δηλώσεις των «προσώπων της εξουσίας»

Όπως συμβαίνει, σχεδόν μηχανικά, σε τέτοιες τραγωδίες στις ΗΠΑ, στο προσκήνιο βρέθηκαν άμεσα και τα πολιτικά και θεσμικά πρόσωπα, που με τη σειρά τους τοποθετήθηκαν δημόσια για το περιστατικό.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε το συμβάν ως «τρομερή κατάσταση», μια φράση σύντομη και ευρεία, ικανή να χωρέσει από μεμονωμένο περιστατικό μέχρι εθνική κρίση, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο δημοκρατικός κυβερνήτης της πολιτείας της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ «ενημερώθηκε» για την κατάσταση, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο Τοντ Γκλόρια δήλωσε ότι «η ισλαμοφοβία δεν έχει θέση στο Σαν Ντιέγκο», τοποθετώντας τον εαυτό του στο επίκεντρο της συζήτησης για την ασφάλεια και τη συνύπαρξη στην πόλη.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του CAIR καταδίκασε επίσης τη βία, υπενθυμίζοντας ότι κανείς δεν θα πρέπει να φοβάται όταν προσεύχεται ή όταν πηγαίνει σχολείο — μια διαπίστωση που επανέρχεται με ανησυχητική συχνότητα μετά από αντίστοιχα περιστατικά.

Οι ένοπλες επιθέσεις με τη χρήση πυροβόλων όπλων παραμένουν μια διαρκής και εκτεταμένη πληγή στις ΗΠΑ, την οποία διαδοχικές κυβερνήσεις δεν έχουν καταφέρει να περιορίσουν αποτελεσματικά.

Το ισχυρό λόμπι της οπλοβιομηχανίας, σε συνδυασμό με τη βαθιά ριζωμένη κουλτούρα οπλοκατοχής σε μεγάλο μέρος της αμερικανικής κοινωνίας, αποτελούν βασικούς παράγοντες που διατηρούν το πρόβλημα.

Το 2025, σχεδόν 15.000 άνθρωποι —χωρίς να συνυπολογίζονται οι αυτοκτονίες— έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς, σύμφωνα με στοιχεία του εξειδικευμένου ιστότοπου Gun Violence Archive.