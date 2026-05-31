Μαθητής ΕΠΑΛ μετά τις Πανελλήνιες: «Έγραψα δικές μου εξετάσεις, δεν θα με αλλάξει το σύστημα»

Στη δική του διαφορετική οπτική στα πράγματα αναφέρθηκε ένας μαθητής, όταν βγήκε από τη χθεσινή εξέταση των Νέων Ελληνικών, το πρώτο μάθημα που έδωσαν οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Ο μαθητής έκανε μια συγκινητική αναφορά στις δύο μαθήτριες που αυτοκτόνησαν στην Ηλιούπολη, εκφράζοντας παράλληλα τις δικές του πεποιθήσεις για τη ζωή και την κοινωνία. Μάλιστα, εξηγεί ότι ενώ ακολούθησε τη δομή της εξέτασης, επέλεξε να δώσει στις απαντήσεις ένα προσωπικό περιεχόμενο.

«Έγραψα δικές μου Πανελλήνιες, ερωτήματα δικά μου που τα απάντησα. Μέχρι σωστό και λάθος, αντιστοιχίσεις, τα πάντα. Έγραψα για το σύστημα που προσπάθησα τόσο καιρό εγώ και πολλοί άλλοι που ξέρω να το αλλάξουν. Προσπάθησα να το αλλάξω αλλά δεν μπορούσα. Εν τέλει, θα προσπαθώ να μην αλλάξει εμένα το σύστημα», είπε ο μαθητής.

«Αυτοκτόνησαν δύο κοπέλες. Ως χώρα είμαστε πίσω σε όλα τα πράγματα. Σε κάθε θέμα είμαστε πίσω», πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε τους γονείς του για τα εφόδια και τις αξίες που του έδωσαν, ενώ τόνισε πως οραματίζεται τον εαυτό του να αναζητά μια καλύτερη ζωή στο εξωτερικό.