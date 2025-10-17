Μαθήτρια στον Βόλο πήγαινε σχολείο με μελανιές και καψίματα από τσιγάρο - «Έδειξε» τον πατέρα της

Ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εξετάζουν οι Αρχές στον Βόλο, μετά από κινητοποίηση καθηγητών γυμνασίου που διαπίστωσαν πως μαθήτριά τους πήγαινε σχολείο με τραύματα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του τοπικού μέσου magnesianews.gr, το κορίτσι πήγαινε στο σχολείο με μελανιές και καψίματα από τσιγάρο στα άκρα της, που δεν μπορούσε να δικαιολογήσει.

Η μαθήτρια φέρεται να αποκάλυψε στους καθηγητές ότι έχει πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον πατέρα του, ενώ τραύματα φέρεται να έχει προκαλέσει και στην αδελφή της.

Οι καθηγητές κινητοποιήθηκαν άμεσα με το που γνωστοποιήθηκε το περιστατικό, ενημέρωσαν την Εισαγγελία και την Αστυνομία και η υπόθεση διερευνάται από τις αρχές.