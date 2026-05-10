Μαθήτριες από τα Χανιά δημιούργησαν συσκευή AI κατά του σχολικού άγχους και κατέκτησαν την Ευρώπη

Από μια σχολική αίθουσα στα Χανιά μέχρι την κορυφή ευρωπαϊκού διαγωνισμού καινοτομίας έφτασαν τέσσερις μαθήτριες γυμνασίου, δημιουργώντας μια «έξυπνη» συσκευή τεχνητής νοημοσύνης που βοηθά τους μαθητές να διαχειρίζονται το άγχος κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Η συσκευή με την ονομασία «CALMify AI» χάρισε στην ελληνική ομάδα την πρώτη θέση στον ευρωπαϊκό τελικό του προγράμματος Skills Upload Jr Challenge, με τις νεαρές μαθήτριες να εκπροσωπούν την Ελλάδα απέναντι σε ομάδες από πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Η ιδέα γεννήθηκε μέσα από το άγχος της καθημερινότητας

Οι μαθήτριες Εύα Γκολίκοβα, Ελευθερία Τζαγκαράκη, Αλεξάνδρα Παπαδογιωργάκη και Ζουλιέν Χαραλαμπάκη, από τα Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου στα Χανιά, εμπνεύστηκαν τη συσκευή από τη δική τους καθημερινότητα ως έφηβες μαθήτριες.

Όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, το συνεχές άγχος για τα μαθήματα, τις εξετάσεις και τους βαθμούς ήταν αυτό που τις ώθησε να αναζητήσουν μια τεχνολογική λύση που θα λειτουργεί υποστηρικτικά για τους μαθητές.

«Θέλαμε να δημιουργήσουμε κάτι που να βοηθά όχι μόνο στο διάβασμα, αλλά και στο πώς νιώθει κάποιος την ώρα που μελετά», εξήγησαν, περιγράφοντας το CALMify AI ως έναν «σύμμαχο ηρεμίας και συγκέντρωσης».

Πώς λειτουργεί το CALMify AI

Η συσκευή αξιοποιεί δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης ώστε να εντοπίζει σημάδια άγχους κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Μέσω κάμερας AI, αισθητήρων και ειδικού προγραμματισμού, το σύστημα μπορεί να αναγνωρίζει εκφράσεις προσώπου και στάσεις σώματος που υποδηλώνουν πίεση ή στρες.

Όταν εντοπίσει αυξημένα επίπεδα άγχους, ενεργοποιεί αυτόματα χαλαρωτική μουσική και λειτουργίες που βοηθούν τον μαθητή να ηρεμήσει και να επανακτήσει τη συγκέντρωσή του.

Ο συνδυασμός τεχνητής νοημοσύνης, μικροελεγκτή, δημιουργικού προγραμματισμού και τρισδιάστατου σχεδιασμού δημιουργεί ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον με στόχο τη μείωση του σχολικού στρες και τη βελτίωση της ψυχολογικής κατάστασης των μαθητών.

«Το άγχος των παιδιών είναι πραγματικό»

Ο επιβλέπων εκπαιδευτικός της ομάδας, Άλκης Μπακαρός, τόνισε ότι το άγχος στις ηλικίες 12 έως 15 ετών είναι πλέον ιδιαίτερα αυξημένο και αποτελεί καθημερινή πρόκληση για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Όπως εξήγησε, οι πιέσεις που βιώνουν σήμερα οι έφηβοι δεν περιορίζονται μόνο στις σχολικές επιδόσεις, αλλά επεκτείνονται στις κοινωνικές προσδοκίες, στην ανάγκη αποδοχής από συνομηλίκους και στην πίεση που δημιουργούν τα social media.

«Το άγχος των παιδιών δεν είναι υπερβολή. Είναι πραγματικό και χρειάζεται προσοχή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει εργαλείο υποστήριξης της ψυχικής ευημερίας των νέων, χωρίς όμως να αντικαθιστά τη σημασία της επικοινωνίας, της φυσικής δραστηριότητας και ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος στο σπίτι και στο σχολείο.

Από τα Χανιά στην κορυφή της Ευρώπης

Η πορεία της ομάδας ξεκίνησε από τον 9ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Generation Next, όπου κατέκτησε την πρώτη θέση και εξασφάλισε την πρόκριση στον ευρωπαϊκό τελικό του Skills Upload Jr Challenge.

Στον διεθνή διαγωνισμό, οι τέσσερις μαθήτριες διαγωνίστηκαν απέναντι σε ομάδες από την Ισπανία, την Ολλανδία, την Αλβανία, τη Ρουμανία και την Τουρκία, καταφέρνοντας τελικά να κερδίσουν την πρώτη θέση.

«Η ευρωπαϊκή πρωτιά μάς γεμίζει χαρά και περηφάνια. Είναι η απόδειξη ότι ακόμα και μαθητές χωρίς εξειδίκευση μπορούν να δημιουργήσουν κάτι καινοτόμο και ουσιαστικό», ανέφεραν.

Η επόμενη μέρα για τη συσκευή

Παρότι το CALMify AI βρίσκεται ακόμη σε στάδιο εξέλιξης, οι δημιουργοί του πιστεύουν ότι στο μέλλον θα μπορούσε να αξιοποιηθεί ευρύτερα μέσα στα σχολεία, βοηθώντας τους μαθητές να αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια και λιγότερη πίεση στην καθημερινότητά τους.

Η ευρωπαϊκή διάκριση, όπως λένε, ανοίγει πλέον τον δρόμο για περαιτέρω ανάπτυξη της συσκευής, βελτίωση των λειτουργιών της και ενίσχυση της προσβασιμότητάς της, με στόχο να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε ακόμη περισσότερους νέους ανθρώπους.

Σε μια εποχή όπου η ψυχική υγεία των εφήβων βρίσκεται όλο και περισσότερο στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης, η πρωτοβουλία των τεσσάρων μαθητριών από τα Χανιά δείχνει πώς η τεχνολογία μπορεί να συνδυαστεί με την ενσυναίσθηση και να μετατραπεί σε εργαλείο πραγματικής υποστήριξης για τη νέα γενιά.