Μάτι: Ενός λεπτού σιγή στην Ολομέλεια για τα θύματα της φονικής πυρκαγιάς

Με ενός λεπτού σιγή, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη μνήμη των 104 θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, οκτώ χρόνια μετά την τραγωδία που σημάδεψε την ελληνική κοινωνία.

«Οφείλουμε στους νεκρούς και τους ζωντανούς, να διδαχτούμε από την τραγωδία και να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μην ξεχαστεί και κυρίως για να μην την ξαναζήσουμε», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αναφερόμενος σε όσα έπραξε η κυβέρνηση τα τελευταία επτά χρόνια, ανάμεσά τους η καθιέρωση του 112, η αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και το πρόγραμμα ANTINERO.



Ο Σταύρος Παπασταύρου δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, «καρφώνοντας» τον παριστάμενο Νίκο Παππά ο οποίος είχε τοποθετηθεί νωρίτερα από το βήμα.



«Η μνήμη των θυμάτων ακυρώνει οποιαδήποτε σκέψη για μικροκομματική αντιπαράθεση. Απαιτεί ειλικρινή, ωμή αυτοκριτική για να μη συμβεί ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο στο μέλλον. Αυτοκριτική που δυστυχώς παρέλειψε να κάνει ο κ. Παππάς, μέλος της τότε κυβέρνησης Τσίπρα, τα μέλη της οποίας εξακολουθούν προκλητικά να αψηφούν την ευθύνη τους», υποστήριξε ο υπουργός, σημειώνοντας πως η αποτυχία του κρατικού μηχανισμού, οι «τραγικές αστοχίες» στον επιχειρησιακό συντονισμό και η «θλιβερή» επικοινωνιακή διαχείριση που ακολούθησε, άφησε ένα βαθύ τραύμα στη συλλογική μας συνείδηση.



Για ημέρα περισυλλογής, ευθύνης και διαρκούς επαγρύπνησης έκανε λόγο ο «γαλάζιος» αντιπρόεδρος Γιάννης Πλακιωτάκης. «Το Μάτι μας καλεί να αλλάξουμε», τόνισε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο Γιάννης Γκιόκας του ΚΚΕ επεσήμανε πως το κράτος οφείλει να είναι δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων.