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Μάτι: Οκτώ χρόνια μετά - Αγρυπνία και εκδηλώσεις μνήμης για τους 104 νεκρούς

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται αύριο Πέμπτη 23 Ιουλίου - Ααλυτικά το πρόγραμμα.

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Απόψε, Τετάρτη 22 Ιουλίου, τελείται αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται και το μνημείο των θυμάτων.

Οι αυριανές εκδηλώσεις στον τόπο της τραγωδίας

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται αύριο, Πέμπτη 23 Ιουλίου, με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια στη μνήμη των νεκρών και πεζοπορεία στους χώρους όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία, με κατάληξη στην Αργυρά Ακτή.

Αναλυτικά το πρόγραμμα: ΕΔΩ

Οκτώ χρόνια μετά, οι κάτοικοι και οι οικογένειες των θυμάτων επιστρέφουν στον τόπο της καταστροφής για να τιμήσουν όσους χάθηκαν και να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη της φονικής πυρκαγιάς.

«Η μνήμη είναι πράξη τιμής και υπενθύμιση»

Σε ανακοίνωσή του για τη μαύρη επέτειο, ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών υπογραμμίζει ότι οκτώ χρόνια μετά, η μνήμη δεν αποτελεί μόνο πράξη τιμής προς τα θύματα, αλλά και διαρκή υπενθύμιση της αξίας κάθε ανθρώπινης ζωής.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η Πολιτεία, οι θεσμοί και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν τις ευθύνες και την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης.

Την περασμένη Κυριακή πραγματοποιήθηκε το ετήσιο μνημόσυνο των θυμάτων στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Μάτι, παρουσία συγγενών και φίλων των ανθρώπων που χάθηκαν, αλλά και κατοίκων της περιοχής.

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