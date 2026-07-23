Μάτι: Προσκλητήριο των ανήλικων νεκρών - Η Βαρβάρα Φύτρου διαβάζει και τα ονόματα των παιδιών της

Οκτώ χρόνια έχουν περάσει από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, όμως οι μνήμες των ανθρώπων που χάθηκαν παραμένουν ζωντανές. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας, σε μια ημέρα φορτισμένη με συγκίνηση και πόνο.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που βρέθηκαν στην τελετή ήταν και η Βαρβάρα Βουκάκη - Φύτρου, η γυναίκα που έχασε τον σύζυγο και τα δύο ανήλικα παιδιά της στη φονική πυρκαγιά του Ιουλίου του 2018.

Η στιγμή που «έσπασε» η φωνή της

Η συγκλονιστική στιγμή ήρθε όταν η Βαρβάρα Βουκάκη - Φύτρου συμμετείχε στο προσκλητήριο νεκρών και διάβασε τα ονόματα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη φονική πυρκαγιά.

Ανάμεσα στα ονόματα ήταν και εκείνα των δύο παιδιών της. Η φωνή της λύγισε, καθώς κλήθηκε να προφέρει τα ονόματα των δικών της ανθρώπων, σε μια στιγμή που συγκλόνισε όσους βρίσκονταν εκεί.

Η Βαρβάρα Βουκάκη Φύτρου διαβάζει τα ονόματα των παιδιών της που χάθηκαν στο Μάτι και σπάει η φωνή της.



🎥 Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/S2Jo2Z1eXw — Flash.gr (@flashgrofficial) July 23, 2026

Η παρουσία της, οκτώ χρόνια μετά την τραγωδία, επανέφερε με τον πιο δραματικό τρόπο το ανθρώπινο αποτύπωμα μιας από τις πιο τραγικές στιγμές της σύγχρονης Ελλάδας.

Στη συνέχεια, οι παρευρισκόμενοι κατευθύνθηκαν προς την ακτή, στο σημείο όπου εκατοντάδες πολίτες είχαν αναζητήσει καταφύγιο στη θάλασσα εκείνη τη νύχτα του τρόμου, αφήνοντας λουλούδια και αναμμένα κεριά στο νερό στη μνήμη των 104 ψυχών.

Γιάννης Κέμμος / Flash.gr

Από τις 19:00, στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, τελείται τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων και θα ακολουθήσει το Προσκλητήριο Νεκρών.