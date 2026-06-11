Μάτι: Συγγενείς θυμάτων ζητούν να αφαιρεθούν τιμητικοί τίτλοι από καταδικασθέντες αξιωματικούς

Την ανάκληση του χαρακτηρισμού «ευδοκίμως διατελέσαντες» και κάθε συναφούς τιμητικής διάκρισης από ανώτατους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος που έχουν κριθεί ένοχοι για πράξεις και παραλείψεις συνδεόμενες με τη φονική φωτιά στο Μάτι ζητά ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική.

Με υπόμνημα που απευθύνει προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό, τη Βουλή, συναρμόδιους υπουργούς, τον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλους θεσμικούς φορείς, ο Σύλλογος ζητά την άμεση επανεξέταση και ανάκληση τιμητικών τίτλων που έχουν απονεμηθεί σε αξιωματικούς οι οποίοι καταδικάστηκαν για την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 120 ανθρώπους και άφησε δεκάδες πολίτες με σοβαρές μόνιμες βλάβες.

«Προσβολή στη μνήμη των νεκρών»

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η διατήρηση τέτοιων τιμητικών διακρίσεων συνιστά «θεσμική αντίφαση» και προσβάλλει τη μνήμη των θυμάτων και των οικογενειών τους.

«Η διατήρηση αυτών των τίτλων δεν συνιστά μόνο θεσμική αντίφαση. Συνιστά προσβολή στη μνήμη των νεκρών, στους εγκαυματίες που εξακολουθούν να φέρουν δια βίου τις συνέπειες της καταστροφής, στις οικογένειές τους που επωμίστηκαν ένα αβάσταχτο κόστος, και σε όσους υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον με αίσθημα ευθύνης και προσήλωση στην προστασία της ανθρώπινης ζωής», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Οι συγγενείς των θυμάτων τονίζουν ότι ο χαρακτηρισμός «ευδοκίμως διατελέσας» δεν αποτελεί μια απλή διοικητική διαδικασία, αλλά μια ύψιστη θεσμική αναγνώριση για την επάρκεια, την ακεραιότητα και την ευσυνειδησία με την οποία ένας αξιωματικός άσκησε τα καθήκοντά του.

Επικαλούνται τις αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις

Στο υπόμνημά τους, οι συγγενείς επισημαίνουν ότι η οριστική κρίση της Δικαιοσύνης καθιστά αναγκαία την επανεξέταση των συγκεκριμένων τιμητικών τίτλων.

Όπως αναφέρουν, η απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων της 4ης Ιουνίου 2025, η οποία επικυρώθηκε από τον Άρειο Πάγο στις 28 Μαΐου 2026, διαπίστωσε ευθύνες για πράξεις και παραλείψεις που συνδέθηκαν αιτιωδώς με την απώλεια ανθρώπινων ζωών και την πρόκληση βαριών σωματικών βλαβών.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η Πολιτεία δεν μπορεί «να αναγνωρίζει δικαστικά ευθύνες τέτοιας απαξίας και ταυτόχρονα να διατηρεί σε ισχύ τίτλους που προϋποθέτουν υποδειγματική υπηρεσιακή διαδρομή».

Τα τέσσερα αιτήματα προς την Πολιτεία

Ο Σύλλογος ζητά:

Την άμεση διοικητική και θεσμική ανάκληση του χαρακτηρισμού «ευδοκίμως διατελέσαντες» και κάθε συναφούς τιμητικής διάκρισης από ανώτατους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος που καταδικάστηκαν για την τραγωδία στο Μάτι και αποστρατεύτηκαν με βαθμό Στρατηγού ή έλαβαν τον τίτλο του Επίτιμου Αρχηγού.

Την επανεξέταση ή μη χορήγηση αντίστοιχων διακρίσεων σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν τελεσίδικες ή αμετάκλητες καταδίκες ή αποδεδειγμένες πειθαρχικές ευθύνες που συνδέονται με απώλεια ανθρώπινης ζωής ή σοβαρή βλάβη του δημοσίου συμφέροντος.

Τη θεσμοθέτηση υποχρεωτικής και διαφανούς διαδικασίας επανελέγχου των τιμητικών τίτλων όταν προκύπτουν μεταγενέστερα καταδικαστικές αποφάσεις ή σοβαρά πειθαρχικά ευρήματα.

Την πλήρη ενημέρωση της Βουλής και της κοινωνίας για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο απονομής, διατήρησης και ανάκλησης των συγκεκριμένων διακρίσεων.

«Η τιμή προϋποθέτει ευθύνη»

Κλείνοντας το υπόμνημά τους, οι συγγενείς των θυμάτων υπογραμμίζουν ότι η απονομή τιμητικών διακρίσεων δεν μπορεί να αποσυνδέεται από την έννοια της λογοδοσίας.

«Η τιμή προϋποθέτει ευθύνη. Και όπου η Δικαιοσύνη έχει αμετάκλητα διαπιστώσει ευθύνες τέτοιας βαρύτητας, η Πολιτεία οφείλει να επανεξετάζει αν εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις διατήρησης των ανώτατων αυτών διακρίσεων», αναφέρουν, τονίζοντας ότι ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή πρέπει να αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση κάθε κρατικής τιμητικής αναγνώρισης.