Μάτι: Το απόγευμα που η Ελλάδα σταμάτησε να αναπνέει – 8 χρόνια από την τραγωδία των 104 νεκρών

Ήταν σαν σήμερα, 23 Ιουλίου 2018, ημέρα όμως Δευτέρα. Ένα απόγευμα με θερμοκρασίες που άγγιζαν τους 40 βαθμούς Κελσίου και θυελλώδεις ανέμους που έφταναν σε ριπές έως και τα 124 χλμ./ώρα.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 16:41 στην περιοχή του Νταού Πεντέλης. Στα πρώτα λεπτά η πορεία της δεν προμήνυε την έκταση της καταστροφής, καθώς κινούνταν σχετικά αργά χωρίς να προκαλέσει άμεσο συναγερμό.

Η εικόνα, όμως, άλλαξε δραματικά λίγο μετά τις 17:15. Οι άνεμοι ενισχύθηκαν αιφνιδιαστικά, με ριπές που έφτασαν έως και τα 124 χλμ./ώρα – ένταση που αντιστοιχεί σε περίπου 12 μποφόρ – και άλλαξαν κατεύθυνση, σπρώχνοντας το πύρινο μέτωπο με τεράστια ταχύτητα προς τις κατοικημένες περιοχές της Ανατολικής Αττικής.

Οι θυελλώδεις δυτικοί άνεμοι, σε συνδυασμό με την παρατεταμένη ξηρασία και τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής, μετέτρεψαν τη φωτιά σε μια ανεξέλεγκτη πύρινη λαίλαπα.

Το μέτωπο κινήθηκε με ασύλληπτη ταχύτητα προς την Ανατολική Αττική, πέρασε τη Μονή Παντοκράτορος και μέσα σε ελάχιστο χρόνο σάρωσε τον Νέο Βουτζά και το Κόκκινο Λιμανάκι, πριν καταλήξει στον παραθαλάσσιο οικισμό στο Μάτι.



Γύρω στις 18:15, μόλις δύο ώρες από την έναρξη, η φωτιά είχε ήδη αγγίξει τη θάλασσα μετατρέποντας το Μάτι σε έναν τόπο απόλυτου τρόμου, σε μια παγίδα θανάτου αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης καθώς δεν υπήρχε οργανωμένη προειδοποίηση, ούτε ασφαλή σχέδια διαφυγής.

Μέσα σε λίγα λεπτά, οι δρόμοι του Ματιού γέμισαν ακινητοποιημένα αυτοκίνητα και ανθρώπους που αναζητούσαν απεγνωσμένα μια διέξοδο. Το κυκλοφοριακό χάος εγκλώβισε δεκάδες οδηγούς, ενώ άλλοι εγκατέλειψαν τα οχήματά τους και έτρεξαν προς τη θάλασσα. Οι φλόγες, όμως, κινούνταν ταχύτερα. Πολλοί βρήκαν τραγικό θάνατο μέσα στα αυτοκίνητά τους, στις αυλές των σπιτιών τους ή σε αδιέξοδα, χωρίς να προλάβουν να σωθούν.

Δεκάδες έτρεξαν προς τη θάλασσα, που έμοιαζε να είναι η μοναδική ελπίδα διαφυγής. Για πολλούς, όμως, η σωτηρία δεν ήρθε ποτέ.

Είκοσι έξι άνθρωποι βρίσκονται νεκροί, αγκαλιασμένοι σε ένα οικόπεδο λίγα μέτρα από τη θάλασσα.

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Τουλάχιστον 9 άνθρωποι πνίγηκαν στη θάλασσα προσπαθώντας να σωθούν κολυμπώντας, ενώ μια 13χρονη κοπέλα σκοτώθηκε πέφτοντας από έναν βράχο στην ακτή μέσα στον πανικό.

Οι εικόνες που άφησε πίσω της η φωτιά ήταν συγκλονιστικές.

Ολόκληρες γειτονιές είχαν μετατραπεί σε στάχτη, σπίτια είχαν ισοπεδωθεί, εκατοντάδες αυτοκίνητα είχαν απανθρακωθεί και το άλλοτε καταπράσινο πευκοδάσος είχε δώσει τη θέση του σε ένα μαύρο, καμένο τοπίο.

Περισσότερα από 1.500 κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ εκατοντάδες οχήματα έγιναν άμορφες μάζες σιδερικών.

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Το βαρύτερο, όμως, τίμημα ήταν οι ανθρώπινες ζωές. Η τραγωδία άφησε πίσω της 104 νεκρούς, από ένα βρέφος μόλις έξι μηνών έως ηλικιωμένους ανθρώπους, καθιστώντας την πυρκαγιά στο Μάτι τη φονικότερη στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονταν και πέντε αλλοδαποί – δύο Πολωνοί, ένας Ιρλανδός, ένας Βέλγος και ένας Γεωργιανός – καθώς και η ηθοποιός Χρύσα Σπηλιώτη με τον σύζυγό της.

Παράλληλα, περισσότεροι από 180 άνθρωποι τραυματίστηκαν, πολλοί με βαριά εγκαύματα, ενώ αρκετοί υπέκυψαν αργότερα στα τραύματά τους.



Ο καταλογισμός των ευθυνών

Η τραγωδία του Ματιού δεν άφησε πίσω της μόνο ανθρώπινες απώλειες. Άφησε και δεκάδες αναπάντητα ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε ο κρατικός μηχανισμός εκείνο το απόγευμα.

Τις πρώτες ημέρες μετά την καταστροφή είχαν διατυπωθεί σενάρια περί οργανωμένου εμπρησμού, με αφορμή τις πολλαπλές εστίες που είχαν εκδηλωθεί την ίδια ημέρα σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ωστόσο, η έρευνα των αρμόδιων αρχών κατέληξε σε διαφορετικό συμπέρασμα. Σύμφωνα με τα πορίσματα της Πυροσβεστικής και της Ελληνικής Αστυνομίας, η φωτιά στο Νταού Πεντέλης προκλήθηκε από αμέλεια, όταν ένας κάτοικος έκαιγε ξερά χόρτα σε ιδιωτικό χώρο.

Μπορεί η ανθρώπινη αμέλεια, σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες να στάθηκε η αφετηρία της τραγωδίας. Ωστόσο, όσο προχωρούσε η διερεύνηση της υπόθεσης, γινόταν ολοένα και πιο σαφές ότι η έκταση της καταστροφής δεν οφειλόταν μόνο στην εκδήλωση της πυρκαγιάς, αλλά και σε μια σειρά σοβαρών επιχειρησιακών αστοχιών, παραλείψεων και ελλείψεων στον συντονισμό των αρμόδιων αρχών.

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Πόρισμα φωτιά - Επιχειρησιακές αστοχίες που απέβησαν μοιραίες

Αποκαλυπτικό ήταν το πόρισμα του ειδικού πραγματογνώμονα, το οποίο κατατέθηκε λίγες εβδομάδες αργότερα και αποτύπωσε με λεπτομέρεια τις σοβαρές δυσλειτουργίες του κρατικού μηχανισμού.

Στις 78 σελίδες του περιγράφεται μια αλληλουχία επιχειρησιακών αστοχιών και παραλείψεων, καταλογίζοντας ευθύνες σε όλα τα επίπεδα της Πολιτικής Προστασίας.

Το βασικό συμπέρασμα ήταν ιδιαίτερα αυστηρό: ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας δεν λειτούργησε αποτελεσματικά σε κανένα στάδιο της διαχείρισης της καταστροφής – από την πρόληψη και την επιχειρησιακή αντιμετώπιση μέχρι τον συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και τη διαχείριση της κρίσης.

Να σημειωθεί δε ότι το περίφημο ευρωπαϊκό νούμερο έκτακτης ανάγκης 112 – που μπορεί να στέλνει μαζικά SMS προειδοποίησης – δεν χρησιμοποιήθηκε, καθώς δεν είχε τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι τότε (εκκρεμούσε από το 2003!). Επίσης, το ηλεκτρονικό σύστημα πρόγνωσης και σχεδιασμού εκκένωσης «Evita» παρέμενε ανενεργό.

Εξάλλου, την ίδια ημέρα, σημαντικές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούσαν ήδη στη μεγάλη φωτιά της Κινέτας, γεγονός που δυσχέρανε τη διαχείριση του δεύτερου μεγάλου μετώπου στην Ανατολική Αττική.

Παράλληλα, καταγράφηκαν προβλήματα στον συντονισμό μεταξύ του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) και των δυνάμεων που επιχειρούσαν στο πεδίο, ενώ δεν εκδόθηκε οργανωμένη προειδοποίηση ή εντολή προληπτικής απομάκρυνσης των κατοίκων, με αποτέλεσμα πολλοί να αντιληφθούν τον κίνδυνο όταν η φωτιά είχε ήδη φτάσει στις γειτονιές τους.

Σημαντική συζήτηση προκάλεσαν και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν εκείνο το απόγευμα. Η εκτροπή της κυκλοφορίας προς το Μάτι είχε ως αποτέλεσμα εκατοντάδες οχήματα να εγκλωβιστούν στους στενούς δρόμους του οικισμού, καθώς η πυρκαγιά εξαπλωνόταν με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα.

Η συγκεκριμένη επιχειρησιακή επιλογή αποτέλεσε αντικείμενο έντονης αντιπαράθεσης. Από τη μία πλευρά υποστηρίχθηκε ότι στόχος ήταν να αποφευχθεί ο εγκλωβισμός οχημάτων στη λεωφόρο Μαραθώνος, από την άλλη όμως συγγενείς θυμάτων και επιζώντες υποστηρίζουν ότι η εκτροπή της κυκλοφορίας συνέβαλε στον εγκλωβισμό εκατοντάδων ανθρώπων μέσα στον οικισμό.

Πρέπει επίσης να επισημανθεί πως παρά τα σοβαρά ερωτήματα που τέθηκαν για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, ουδέποτε αποδόθηκαν τότε ευθύνες στην Ελληνική Αστυνομία. Αντίθετα, σε επίσημο επίπεδο η παρέμβαση της Τροχαίας χαρακτηρίστηκε «απολύτως καθοριστική για τη ζωή των συνανθρώπων μας». Μια αναφορά που προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση επιζώντων, οι οποίοι σχολίασαν με πικρία ότι πράγματι η διαχείριση της κυκλοφορίας αποδείχθηκε «καθοριστική» — για τον αριθμό των ανθρώπων που τελικά χάθηκαν.

Παράλληλα, σοβαρές καθυστερήσεις καταγράφηκαν και στην επιχείρηση θαλάσσιας διάσωσης. Εκατοντάδες άνθρωποι που κατέφυγαν στη θάλασσα για να σωθούν παρέμειναν για ώρες αβοήθητοι, περιμένοντας κάποιο σκάφος να φτάσει κοντά τους.

Το Λιμενικό Σώμα και τα υπόλοιπα διαθέσιμα μέσα κινητοποιήθηκαν με καθυστέρηση, ενώ σύμφωνα με καταγγελίες το Λιμεναρχείο Ραφήνας δεν είχε πλήρη εικόνα της καταστροφής που εξελισσόταν στην ξηρά και ενημερώθηκε ουσιαστικά εκ των υστέρων, ακόμη και μέσω τρίτων φορέων, όπως ξένες πρεσβείες που αναζητούσαν αγνοούμενους πολίτες.

Την κρίσιμη εκείνη ώρα, οι πρώτοι που έσπευσαν να βοηθήσουν τους εγκλωβισμένους στη θάλασσα ήταν ιδιώτες ψαράδες και κάτοχοι μικρών σκαφών, οι οποίοι με αυτοθυσία επιχείρησαν να απομακρύνουν τους ανθρώπους από το πύρινο μέτωπο και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο.



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Η πολιτική ευθύνη

Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, αμέσως μετά την καταστροφή, ανέλαβε την πολιτική ευθύνη για την τραγωδία, επισημαίνοντας παράλληλα ως έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες την άναρχη οικιστική ανάπτυξη της περιοχής.

Το Μάτι είχε διαμορφωθεί επί δεκαετίες χωρίς ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό. Πολλά σπίτια είχαν χτιστεί άναρχα ανάμεσα στο πυκνό πευκοδάσος, ενώ η έλλειψη επαρκών οδικών διεξόδων, οι στενοί δρόμοι και η περιορισμένη πρόσβαση προς την ακτογραμμή δημιούργησαν ένα ασφυκτικό περιβάλλον, που σε συνθήκες ακραίας πυρκαγιάς μετατράπηκε σε παγίδα για εκατοντάδες ανθρώπους.

Σύμφωνα με στοιχεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στο Μάτι είχαν καταγραφεί 327 δηλωμένα αυθαίρετα κτίσματα — πολλά από τα οποία βρίσκονταν χωρίς οικοδομική άδεια, σε εκτός σχεδίου περιοχές, σε δασικές εκτάσεις ή κοντά σε ρέματα.

Ο αριθμός αυτός ήταν σημαντικά υψηλότερος από τον αντίστοιχο μέσο όρο σε πανελλαδικό επίπεδο, αναδεικνύοντας τις χρόνιες πολεοδομικές παθογένειες που χαρακτήριζαν την περιοχή.

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Η Δικαιοσύνη προχώρησε, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται



Παράλληλα η δικαστική διαδρομή υπήρξε μακρά και επίπονη.

Σε δεύτερο βαθμό κρίθηκαν ένοχοι συνολικά δέκα κατηγορούμενοι. Οι τότε επικεφαλής της Πυροσβεστικής Σωτήρης Τερζούδης, Βασίλης Ματθαιόπουλος και Ιωάννης Φωστιέρης, καθώς και ο τότε γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Ιωάννης Καπάκης οδηγήθηκαν στη φυλακή, καθώς το δικαστήριο αποφάσισε ότι οι ποινές τους πρέπει να εκτιθούν χωρίς αναστολή και χωρίς μετατροπή.

Για άλλους καταδικασθέντες, μεταξύ των οποίων στελέχη της Πυροσβεστικής και ο άνθρωπος από την αμέλεια του οποίου ξεκίνησε η φωτιά, οι ποινές μετατράπηκαν σε χρηματικές, όπως προβλέπει η νομοθεσία για τα πλημμελήματα.

Ωστόσο, η υπόθεση δεν έχει ακόμη κλείσει οριστικά. Ο Άρειος Πάγος έχει αναπέμψει στο Εφετείο μόνο το ζήτημα της αναγνώρισης του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου για τους Σωτήρη Τερζούδη, Βασίλη Ματθαιόπουλο και Ιωάννη Καπάκη. Η ενοχή τους, πάντως, δεν επανεξετάζεται και έχει καταστεί οριστική.

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Νέα προσφυγή για τον ομαδικό τάφο της Νέας Μάκρης



Την ίδια ώρα, οι συγγενείς των θυμάτων ανοίγουν ένα ακόμη κεφάλαιο στην αναζήτηση της αλήθειας.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών κατέθεσε αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τον χώρο ομαδικής ταφής στο κοιμητήριο της Νέας Μάκρης.

Στόχος είναι να διερευνηθεί εάν στον συγκεκριμένο χώρο έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα ή υπολείμματα που ενδεχομένως ανήκουν σε ήδη ταυτοποιημένα θύματα, αν τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης, καθώς και περιστατικά λανθασμένης παράδοσης ανθρώπινων υπολειμμάτων.

Όπως υπογραμμίζει ο Σύλλογος, η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης αποτελεί «ελάχιστο φόρο τιμής» προς τους ανθρώπους που χάθηκαν και τις οικογένειές τους.

Οκτώ χρόνια μετά, η μνήμη παραμένει ζωντανή



Σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου, συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες και κάτοικοι της περιοχής τιμούν την όγδοη επέτειο της τραγωδίας με σειρά εκδηλώσεων μνήμης.

Το πρωί τελείται Θεία Λειτουργία και επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου – Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι.

Στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στο Μνημείο των Θυμάτων, στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Νέο Βουτζά, θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών και πορεία στον «δρόμο της φωτιάς» προς το Μάτι.

Η κεντρική εκδήλωση θα γίνει στις 20:30 στον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Ματιού (Ν.Α.Ο.ΜΑ.), ενώ στις 21:15 οι συμμετέχοντες θα περπατήσουν έως την Αργυρά Ακτή.

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών τονίζει πως: «Η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμιση της αξίας κάθε ανθρώπινης ζωής. Το κληροδότημα των θυμάτων είναι η ευθύνη να υπερασπιζόμαστε την αλήθεια, τη λογοδοσία και την αλληλεγγύη, ώστε μια τέτοια τραγωδία να μη βιωθεί ποτέ ξανά.».

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Το μεγαλύτερο στοίχημα είναι να μην υπάρξει ποτέ ξανά ένα νέο Μάτι



Το αν η τραγωδία έγινα μάθημα μέλλει να αποδειχθεί, ωστόσο στα χρόνια που μεσολάβησαν έφεραν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Προστασία, με σημαντικότερη τη λειτουργία του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, την ενίσχυση των μηχανισμών πρόληψης και την αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων.

Και σίγουρα για τους ανθρώπους που έχασαν συγγενείς και φίλους εκείνο το απόγευμα, η μεγαλύτερη δικαίωση δεν θα είναι μόνο οι δικαστικές αποφάσεις. Θα είναι η βεβαιότητα ότι τα λάθη που κόστισαν 104 ζωές δεν θα επαναληφθούν ποτέ.

Γιατί οκτώ χρόνια μετά, το Μάτι δεν αποτελεί απλώς μια τραγωδία του παρελθόντος. Παραμένει μια διαρκής υπενθύμιση ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί ποτέ να θεωρείται δεδομένη.