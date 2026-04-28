Ματίνα Νικολάου: «Με τον μπαμπά του παιδιού μου περνάμε ώρες μαζί σαν οικογένεια»

Η Ματίνα Νικολάου μίλησε για τις ανησυχίες που έχει για τον γιο της και τη σχέση με τον πατέρα του παιδιού της που παραμένει άριστη παρά το ότι έχουν χωρίσει.

«Ο γιος μου είναι 18. Τελειώνει το σχολείο τώρα. Έχει κυλήσει πολύ ομαλά η εφηβεία του. Από τη μέρα που έκλεισε τα 18 έχει αλλάξει. Αισθάνεται πιο απελευθερωμένος. Εμένα μου αρέσει αυτό. Θα βγει λίγο περισσότερο. Σκέφτεται ότι τώρα θα βγάλει δίπλωμα οδήγησης, θέλει να δουλέψει το καλοκαίρι. Έχει μπει σε μια διαδικασία άλλου είδους…

Όταν βγαίνει έξω βράδυ, δεν κοιμάμαι. Και αλλού να κοιμηθεί, σε σπίτι φίλου του, αν δεν με πάρει να μου πει ότι είναι σπίτι, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Θέλω να ξέρω ότι κάπου έχει φτάσει. Προσπαθώ να μην τον παίρνω συνέχεια τηλέφωνο, γιατί τον παίρνουμε και όλοι, τον παίρνει η γιαγιά του, ο μπαμπάς του… Κατανοεί όμως την αγωνία του γονιού… Είναι πολύ συγκροτημένος» εξομολογήθηκε η ηθοποιός.

Και διευκρίνισε: «Με τον μπαμπά του έχουμε πολύ καλή σχέση. Δεν είναι εύκολο και σύνηθες να έχεις μια καλή σχέση. Εμάς μας τα έφερε έτσι η ζωή και οι καταστάσεις που περνάμε ώρες μαζί σαν οικογένεια, ασχέτως που δεν είμαστε σύντροφοι».