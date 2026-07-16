Ματίνα Παγώνη: «Ήταν δύσκολη απόφαση το να μην κάνω ένα παιδί, ήταν όμως επιλογή μου»

Η Ματίνα Παγώνη ήταν καλεσμένη στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε με την Αθηναΐδα Νέγκα για το γεγονός πως δεν θέλησε ποτέ να γίνει μητέρα, αλλά και για το πόσο έχουν αλλάξει πλέον οι σχέσεις γονιών και παιδιών. «Αυτό που με έχει επηρεάσει είναι ότι πλέον η σχέση μεταξύ παιδιών και γονιών είναι τελείως διαφορετική. Παλιά, τα παιδιά ήταν πολύ πιο κοντά στους γονείς τους. Τώρα όταν αρρωστήσει η μητέρα τους, ο πατέρας τους, βλέπεις τη σχέση των παιδιών με τους γονείς. Είναι πιο απόμακρες. Είναι αυτό που λέω εγώ και λέμε εκεί στο νοσοκομείο, ήρθε ο επισκέπτης. Δηλαδή δεν ήρθε το παιδί του, ήρθε ο επισκέπτης. Ή παίρνει τηλέφωνο για να δει πώς είναι και καταστάσεις όχι απλές, βαριές, δύσκολες, που θέλει ο γονιός το παιδί του εκείνες τις στιγμές.

Εγώ καταλαβαίνω ότι και τα παιδιά δουλεύουν, έχουν τις οικογένειές τους και βέβαια έχω βγει στο συμπέρασμα πάντα, ότι ο καθένας τραβάει τον δρόμο του, κάνει την οικογένειά του, φεύγει από το σπίτι του. Και βέβαια υπάρχουν οι σχέσεις αυτές, αλλά αρχίζουν και απομακρύνονται όλοι μεταξύ τους. Απομακρυνόμαστε όλοι μεταξύ μας. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ποιο είναι το συμπέρασμα; Ότι όλοι είμαστε μόνοι μας. Και στις ερωτικές σχέσεις. Εγώ έκανα τις επιλογές μου, όχι για την ιατρική τόσο πολύ, αλλά εγώ ίσως είμαι και λάθος, δεν ξέρω, συνεχίζω να έχω αυτές τις σκέψεις, τις ιδέες. Όταν κάποιος κάνει ένα παιδί, πρέπει να ασχοληθεί με το παιδί του, ειδικά η μητέρα, δεν λέω ότι ο πατέρας θα είναι στο σπίτι. Δηλαδή το να κάνεις ένα παιδί για να πεις ότι έκανες παιδιά και να τα μεγαλώνει ο παππούς, η γιαγιά, η κοπέλα, η θεία κλπ. και να τα τραβάνε από τον έναν σταθμό και από το ένα σπίτι στο άλλο, για μένα δεν είχε κανένα νόημα, απλώς να πω ότι εγώ έκανα ένα παιδί. Επομένως, όταν το αποφάσισα αυτό, ήταν δύσκολη απόφαση, δεν ήταν εύκολη. Αλλά ήταν όμως επιλογή μου. Και είπα ότι δεν έχει νόημα να κάνεις ένα παιδί και να σ’ το μεγαλώνουν οι άλλοι. Το παιδί θέλει να είναι κοντά, ειδικά η μητέρα του».

«Οι γιατροί δεν έχουμε δικαίωμα προσωπικής ζωής»

«Τα τελευταία χρόνια είπα περίπου 5-6 φορές το ότι θα τα παρατήσω όλα, θα πάω σε ένα νησί και δεν θα μου καίγεται καρφί. Το είπα σε πολύ δύσκολες στιγμές και προσωπικές και επαγγελματικές. Όταν το είπα, σε δύο δευτερόλεπτα, αμέσως είπα, δεν έχω το δικαίωμα να το κάνω, διότι είχα υποχρεώσεις στο νοσοκομείο. Δεν μπορώ να σηκωθώ να φύγω εγώ όποτε θέλω. Οι γιατροί δεν έχουμε ωράριο, άμα τύχει περιστατικό, μπορεί να φύγεις και την άλλη μέρα το πρωί και το βράδυ και αργά. Δεν υπάρχουν ωράρια. Δεν έχω το δικαίωμα. Δεν είμαι ελεύθερη να φύγω. Οι γιατροί δεν έχουμε δικαίωμα προσωπικής ζωής».