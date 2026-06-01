Ζαμάνη και Ελληνίδου στην ίδια σκηνή: Το Kollines Sound Festival έκρυβε μια μεγάλη μουσική έκπληξη

Η Ματούλα Ζαμάνη και η Ρία Ελληνίδου δεν είναι το ντουέτο που θα περίμενες να δεις στη σκηνή. Ίσως γι' αυτό και η στιγμή τους στις Κολλίνες Αρκαδίας συζητήθηκε τόσο.

Στο Kollines Sound Festival, που ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος 1 Ιουνίου 2026, οι δύο τραγουδίστριες βρέθηκαν μαζί στη σκηνή και τραγούδησαν ηπειρώτικα, από το «Γιάννη μου το μαντήλι σου» μέχρι το «Φεγγάρι κάνει βόλτα».

Και κάπως έτσι, ένα φεστιβάλ που στήθηκε σαν μεγάλη μουσική συνάντηση στην Αρκαδία απέκτησε τη δική του viral στιγμή.

Αυτή ήταν μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές του Kollines Sound Festival με τη Ματούλα Ζαμάνη και τη Ρία Ελληνίδου να αφήνουν για λίγο στην άκρη τις μουσικές «ταμπέλες», σε ένα απρόσμενο μουσικό πάντρεμα που κανείς δεν είχε προγραμματίσει, αλλά πολλοί ήταν αυτοί που έλεγαν μετά ότι ήταν η στιγμή του φεστιβάλ.

Η Ματούλα Ζαμάνη, η καλλιτέχνιδα που βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία του Kollines Sound Festival, και η Ρία Ελληνίδου, μία από τις πιο εμπορικές λαϊκές φωνές της νεότερης γενιάς, βρέθηκαν να τραγουδούν μαζί παραδοσιακά και ηπειρώτικα τραγούδια, σε μια σκηνή που έμοιαζε περισσότερο με αυθόρμητο πανηγύρι παρά με προγραμματισμένο live.

Ανάμεσα στα τραγούδια που ξεχώρισαν ήταν το «Γιάννη μου το μαντήλι σου», αλλά και το «Το φεγγάρι κάνει βόλτα», με το κοινό να τραγουδά μαζί τους και βίντεο από τη στιγμή να αρχίζουν να κυκλοφορούν στα social media.

Το φεστιβάλ που έμοιαζε περισσότερο με παρέα

Το Kollines Sound Festival ολοκληρώνεται αφήνοντας πίσω του την αίσθηση ενός φεστιβάλ διαφορετικού από τα συνηθισμένα.

Στην καρδιά της Αρκαδίας, στο όμορφο χωριό Κολλίνες, στήθηκε για τέσσερις ημέρες ένας χώρος όπου η μουσική συνάντησε τη φύση, τα εργαστήρια, το camping, τα πανηγύρια και τη λογική της συλλογικής εμπειρίας. Το φεστιβάλ δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Ματούλας Ζαμάνη και της ομάδας της, με στόχο να λειτουργήσει ως ένας ανοιχτός τόπος συνάντησης διαφορετικών μουσικών κόσμων.

Στη σκηνή ανέβηκαν ο Πάνος Μουζουράκης, ο Πάνος Βλάχος, οι Κοινοί Θνητοί, ο APON, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, η Ανδρομάχη, η Ρία Ελληνίδου, η Χρυσηίδα Γκαγκούτη, η Μάγδα Βαρούχα και αρκετοί ακόμη καλλιτέχνες από εντελώς διαφορετικές αφετηρίες.

Και ίσως αυτό να ήταν το βασικό στοιχείο που έκανε το φεστιβάλ να ξεχωρίσει: δεν προσπάθησε να χωρίσει τη μουσική σε στρατόπεδα.

Η στιγμή που συζητήθηκε περισσότερο

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η σύμπραξη της Ματούλας Ζαμάνη με τη Ρία Ελληνίδου έμοιαζε σχεδόν φυσική, παρότι πριν από λίγους μήνες δύσκολα θα φανταζόταν κανείς τις δύο τραγουδίστριες να μοιράζονται το ίδιο μικρόφωνο.

Η μία προέρχεται από έναν κόσμο που κινείται ανάμεσα στο εναλλακτικό, το παραδοσιακό και το αυτοσχεδιαστικό. Η άλλη από το λαϊκό και το mainstream ρεπερτόριο που γεμίζει πίστες και viral βίντεο.

Κι όμως, όταν μπήκαν τα πρώτα ηπειρώτικα, οι διαφορές εξαφανίστηκαν.

Για αρκετούς που βρέθηκαν στις Κολλίνες, αυτή ήταν η στιγμή που αποτύπωσε καλύτερα τη φιλοσοφία του φεστιβάλ: η μουσική χωρίς σύνορα, χωρίς διαχωρισμούς και χωρίς την ανάγκη να αποδείξει τίποτα.

Από το βουνό στο TikTok

Το ντουέτο δεν άργησε να ταξιδέψει και εκτός Αρκαδίας. Βίντεο από τη σκηνή άρχισαν να αναπαράγονται στα social media, με πολλούς χρήστες να μιλούν για μια συνεργασία που δεν περίμεναν, αλλά τελικά τους κέρδισε.

Κάποιοι στάθηκαν στη χημεία των δύο καλλιτεχνών. Άλλοι στην επιλογή των τραγουδιών. Και αρκετοί στο γεγονός ότι δύο εντελώς διαφορετικοί μουσικοί κόσμοι κατάφεραν να συναντηθούν τόσο φυσικά πάνω στη σκηνή.

Ίσως τελικά αυτό να ήταν και το μεγαλύτερο κέρδος του πρώτου Kollines Sound Festival.

Όχι μόνο οι συναυλίες ή τα μεγάλα ονόματα, αλλά η αίσθηση ότι μέσα σε ένα χωριό της Αρκαδίας δημιουργήθηκε για λίγες ημέρες ένας χώρος όπου μπορούσαν να συνυπάρξουν το πανηγύρι, το φεστιβάλ, το ηπειρώτικο, το λαϊκό, το εναλλακτικό και το αυθόρμητο.

Και κάπου εκεί, ανάμεσα στα δέντρα, τα φώτα και τα τραγούδια, γεννήθηκε ένα ντουέτο που μάλλον κανείς δεν περίμενε, αλλά πολλοί θα θυμούνται.