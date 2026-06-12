Ματθίλδη Μαγγίρα: «Η κόρη μου έχει δυσλεξία και ΔΕΠΥ... μέχρι να το μάθω, της φώναζα για τα μαθήματα»

Η Ματθίλδη Μαγγίρα μίλησε για την μεγάλη αδυναμία της ζωής της, την κόρη της και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο μεγάλωμά της, αναγνώρισε όμως και τα λάθη που έχει κάνει ως μαμά.

«Μεγάλωσα την κόρη μου μόνη μου. Ο πατέρας της ήταν στη Νέα Υόρκη. Η Λήδα ταξιδεύει Αμερική - Ελλάδα από 7 χρονών μόνη της... φοβόμουν. Αλλά επειδή όλα τα λέγαμε και της μιλούσα σαν να ήταν κανονικός άνθρωπος, ήμουν εκεί δίπλα της, την στήριζα και μου είχε εμπιστοσύνη. Οτιδήποτε και να συνέβαινε το αντιμετωπίζαμε» εξήγησε η Ματθίλδη Μαγγίρα στην εκπομπή «Buongiorno» που ήταν καλεσμένη.

Και συμπλήρωσε: «Ανακαλύψαμε ότι η κόρη μας έχει δυσλεξία και ΔΕΠΥ αργά στο τέλος της έκτης δημοτικού, που ήταν ήδη αργά. Μέχρι τότε που δεν ήξερα τι ήταν της φώναζα για τα μαθήματα. Εγώ εκνευριζόμουν με τα λάθη που έκανε. Ήταν λάθος από μένα. Μετά όταν μάθαμε τι είχε της ζήτησα συγγνώμη. Εννοείται ένιωσα ενοχικά. Φταίω γιατί το παιδί δεν το στήριξα εκεί που με χρειαζόταν».