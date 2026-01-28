Μαυρίδης για την τραγωδία στη Ρουμανία: «Ήταν προγραμματισμένο να ταξιδέψω οδικώς για τη Λυών» (vid)

Ο γνωστός παρουσιαστής και φίλαθλος του ΠΑΟΚ, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, δεν έκρυψε τη συντριβή του για τον χαμό των επτά φιλάθλων, επισημαίνοντας το βαρύ συναισθηματικό φορτίο που κουβαλά ο σύλλογος, καθώς οι μνήμες από την ανάλογη τραγωδία του 1999 παραμένουν νωπές.

Η προσωπική του μαρτυρία προκαλεί ανατριχίλα, καθώς ο Γιώργος Μαυρίδης παραδέχθηκε πως είχε προγραμματίσει να μεταβεί οδικώς στη Λυών για την αναμέτρηση του Europa League. Ωστόσο, ένα επαγγελματικό ταξίδι στην Αμερική τον ανάγκασε να ακυρώσει την παρουσία του στην εκδρομή την τελευταία στιγμή. Η αγωνία του παραμένει στο κατακόρυφο, καθώς, όπως ανέφερε, πολλοί δικοί του άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή καθ' οδόν και η επικοινωνία μαζί τους είναι εξαιρετικά δύσκολη.

«Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί ξανά μέλη της που χάθηκαν ταξιδεύοντας για την αγαπημένη τους ομάδα», σημείωσε με τρεμάμενη φωνή, καταλήγοντας με την ευχή αυτή να είναι η τελευταία φορά που ο ελληνικός αθλητισμός έρχεται αντιμέτωπος με μια τέτοια ανείπωτη τραγωδία.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές, νομίζω ότι είναι σοκαριστικό για όλους. Εμείς τώρα, σαν οικογένεια του ΠΑΟΚ το έχουμε ξαναζήσει και το 1999 αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν μπορώ να σου περιγράψω με λόγια… και τώρα μιλάτε και με έναν άνθρωπο που έχει πάει άπειρες εκδρομές για να παρακολουθήσει την ομάδα, είτε οδικώς, είτε με αεροπλάνο, είναι λίγο περίεργο το συναίσθημα.

Σκεφτείτε ότι και εγώ ήμουν να πάω οδικώς στη Λυών και τελικά ήμουν ένα ταξίδι στην Αμερική και απλά ακύρωσα το να πάω στη Λυών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή μιλάμε υπάρχουν φίλοι μου που ταξιδεύουν και δε μπορώ να τους βρω και δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται.

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ακόμα μια φορά πενθεί φιλάθλους της, οι οποίοι ταξίδευαν για να παρακολουθήσουν την ομάδα. Μακάρι να είναι η τελευταία φορά»