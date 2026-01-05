Μαυρίκιος Μαυρικίου για Eurovision: «Δεν με απασχολεί το παρασκήνιο, ασχολούμαι με τη μουσική μου»

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου είναι ένας από τους τραγουδιστές που δήλωσαν συμμετοχή στην ΕΡΤ για τη Eurovision του 2026 και έστειλαν το τραγούδι τους στην επιτροπή. Παρόλα αυτά όμως δεν κατάφερε να προκριθεί στους 28 που θα δούμε να διεκδικούν ένα εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό περνώντας όμως από τη διαδικασία των δύο ημιτελικών.

Ο Κύπριος καλλιτέχνης έκανε μια ανάρτηση στο Instagram για να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να πει πως πιστεύει πολύ στο τραγούδι του, δεν τον ενοχλεί που δεν πέρασε στην επόμενη φάση, ούτε αισθάνεται αδικημένος ή πικραμένος. «Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που προκρίθηκαν στον ελληνικό διαγωνισμό της Eurovision. Έστειλα ένα τραγούδι στο οποίο πίστεψα πολύ και συνεχίζω να πιστεύω. Δεν προχώρησε στον διαγωνισμό, το σέβομαι απόλυτα και προχωράω.

φωτογραφία Instagram

«Στη μουσική τίποτα δεν είναι δεδομένο»

Τις επόμενες μέρες θα το ακούσετε και θα χαρώ να μου πείτε την γνώμη σας. Οι διαγωνισμοί έχουν πάντα υποκειμενικό στοιχείο: δεν το βλέπω σαν αδικία, αλλά σαν ένα αποτέλεσμα μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Στη μουσική τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Δεν με απασχολεί το παρασκήνιο, εγώ ασχολούμαι με τη μουσική μου. Συγχαρητήρια στην ΕΡΤ που δίνει ευκαιρίες σε τόσα νέα παιδιά να δείξουν το ταλέντο τους. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι η Eurovision είναι ένας σταθμός, όχι ο προορισμός. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας! Καλή επιτυχία, Ελλάδα».