Μαυρωτάς: «Πέραν από τις καταγγελίες του Σούντγκρεν υπάρχουν και άλλα ευρήματα»

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς μίλησε στο «ΣΚΑΪ» για όσα αποκάλυψε ο ποδοσφαιριστής Ντάνιελ Σούντγκρεν, σχετικά με τα στημένα παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα και τις σοβαρές καταγγελίες του για τα περσινά play out.

Ο πρώην παίκτης του Βόλου, ανέφερε σε ξένο podcast, πως την περίοδο που αγωνιζόταν στην ομάδα του Αχιλλέα Μπέου, είχαν στηθεί πολλοί αγώνες της ομάδας του, με τον Σουηδό να ισχυρίζεται πως ο σκοπός των στημένων ματς δεν αποσκοπούσε σε χρήματα αλλά σε συγκεκριμένα αγωνιστικά αποτελέσματα και κατ'επέκταση συγκεκριμένους κερδισμένους βαθμούς.

Ο Γιώργος Μαυρωτάς από την πλευρά του ανέφερε ότι μετά τις καταγγελίες του Ντάνιελ Σούντγκρεν για στημένα παιχνίδια και αμφισβητούμενες φάσεις στα περσινά play out, έχει ξεκινήσει έρευνα συλλέγοντας και αναλύοντας στοιχηματικά δεδομένα από Έλληνες παρόχους.

Οπως τόνισε, πέρα από τις καταγγελίες του Σούντγκρεν, έχουν εντοπιστεί και άλλα αξιοποιήσιμα στοιχεία στα στοιχηματικά μοτίβα, τα οποία θα εμπλουτίσουν το πόρισμα που θα σταλεί στον Εισαγγελέα και στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

«Αυτό που κάναμε ήταν να συλλέξουμε και να στείλουμε για τη συλλογή των στοιχηματικών δεδομένων από τους Έλληνες παρόχους, προκειμένου να δούμε εάν αυτά τα μοτίβα επαληθεύονται. Εχουμε βρει ενδιαφέροντα πράγματα, συνεχίζεται αυτή η διερεύνηση και θα ολοκληρωθεί αυτές τις ημέρες, γιατί η αναζήτηση των στοιχηματικών δεδομένων και η ανάλυσή τους είναι μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει από ένα μήνα μέχρι έξι μήνες. Πέραν από τις καταγγελίες του Σούντγκρεν υπάρχουν και άλλα ευρήματα.

Στο στοιχηματικό κομμάτι αυτό που κοιτάζουμε είναι τα ευρήματα όσον αφορά τα στοιχηματικά μοτίβα. Εκεί έχουν βρεθεί κάποια στοιχεία τα οποία είναι αξιοποιήσιμα. Οι καταγγελίες του Σούντγκρεν είναι κάτι διαφορετικό, που έρχεται να εμπλουτίσει ουσιαστικά το δικό μας πόρισμα που θα πάει στον Εισαγγελέα και την ποδοσφαιρική Ομοσπονδία», ανέφερε μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού.