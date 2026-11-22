Η Γουέστ Χαμ αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1 κόντρα στην Πρέστον με τον Ντίνο Μαυροπάνο να βρίσκει ξανά δίχτυα και να προσφέρει τον βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα του.

Αυτό ήταν το 6ο γκολ του διεθνή στόπερ σε συνολικά 14 παιχνίδια στην Championship και ο ίδιος μίλησε στο επίσημο κανάλι του συλλόγου.

«Είμαστε πραγματικά απογοητευμένοι και υπάρχει και λίγος θυμός, γιατί πιστεύω ότι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα πραγματοποιήσαμε μια πολύ καλή εμφάνιση. Ήμασταν απόλυτα κυρίαρχοι. Νομίζω ότι σημαδέψαμε το δοκάρι τρεις, τέσσερις ή και πέντε φορές. Ήμασταν πολύ καλοί σχεδόν σε ολόκληρο το παιχνίδι, με εξαίρεση τη φάση του κόρνερ και ίσως μία ακόμη ευκαιρία του αντιπάλου», ανέφερε αρχικά στο West Ham TV.

A thumping header from Mavropanos 😤 pic.twitter.com/IsZrTxadSo — West Ham United (@WestHam) November 21, 2026

Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Αυτό που αισθανόμαστε αυτή τη στιγμή είναι απογοήτευση, αλλά πρέπει να παραμείνουμε θετικοί. Στα τελευταία παιχνίδια έχουμε πραγματοποιήσει καλές εμφανίσεις και είμαι σίγουρος πως, αν συνεχίσουμε να δουλεύουμε έτσι, τα αποτελέσματα θα έρθουν».

Για την βελτίωση της ομάδας: «Πρέπει να βελτιωθούμε σε αυτόν τον τομέα, γιατί σε πάρα πολλά παιχνίδια έχουμε δεχθεί πρώτοι γκολ και αναγκαζόμαστε να κυνηγάμε το σκορ. Δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό κάθε φορά. Δημιουργήσαμε τόσες πολλές ευκαιρίες, που υπό διαφορετικές συνθήκες θα είχαμε κερδίσει»

Για τη δική του εμφάνιση: «Προσπαθώ να βοηθάω την ομάδα με οποιονδήποτε τρόπο. Αν μπορώ να σκοράρω, είμαι πραγματικά χαρούμενος. Σήμερα, όμως, η γεύση που μένει δεν είναι τόσο γλυκιά, γιατί δεν κερδίσαμε. Όλοι προσπαθούμε να δίνουμε τα πάντα. Αν ένας επιθετικός χρειαστεί να αμυνθεί, θα το κάνει. Αν εγώ χρειαστεί να σκοράρω, θα το κάνω. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό».