Ο Κωνταντίνος Μαυροπάνος, συνεχίζει να παίρνει στις πλάτες του την ομάδα της Γουέστ Χαμ, η οποία μετά από 6 συνεχόμενες αναμετρήσεις που δεν πήρε τη νίκη, επέστρεψε με 1-0 στα «τρίποντα», απέναντι Στόουκ για τη 18η αγωνιστική της Championship.

Συγκεκριμένα, στο 71ο λεπτό ο Ένγκελς εκτέλεσε το κόρνερ και ο Έλληνας στόπερ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της ομάδας του Λονδίνου.

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