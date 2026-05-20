Μαξίμου προς Βενιζέλο: «Ο Πρωθυπουργός μπορεί να μιλήσει απευθείας με όλους τους ηγέτες»

Προχθές ο πρώην Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος, χαρακτήρισε ανιστόρητη και αλαζονική τη στάση του πρωθυπουργού διερωτώμενος με τη σειρά του ποιο θα ήταν το πρώτο τηλέφωνο του κ. Μητσοτάκη σε μία ενδεχόμενη κρίση.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν σχετικώς ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τη δυνατότητα να σηκώσει το τηλέφωνο και να συνομιλήσει απευθείας και με τον κ. Τραμπ και με τον κ. Νετανιάχου και με την πρόεδρο της Κομισιόν και με κάποιον στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή όποιον άλλον χρειαστεί.

Την ίδια στιγμή, στην Ηρώδου Αττικού παρακολουθούν με ενδιαφέρον τον ανοιχτό πλέον «πόλεμο» ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με την κυρίαρχη εκτίμηση στην πρωθυπουργική έδρα, η έλευση των δύο νέων κομμάτων, ήτοι του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού θα επιτείνει τον κατακερματισμό και κατ' επέκταση τη σύγχυση στο χώρο της αντιπολίτευσης την ώρα, που φαίνεται ότι δεν ακουμπά το κυβερνών κόμμα.

Σε ό,τι αφορά στον πρώην πρωθυπουργό κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι «για μια ολόκληρη τετραετία ο κ. Τσίπρας έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί και έβαλε περίπου 30 νέους φόρους ή αύξησε αντίστοιχα φόρους, αποφυλάκισε το βαρύ έγκλημα και μετέτρεψε το Μαξίμου σε παρα-υπουργείο Δικαιοσύνης».

Παραμένοντας, εξάλλου, στη γραμμή ότι αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, οι ίδιες πηγές επιμένουν ότι το κυβερνών κόμμα δεν θα μπει σε σύγκριση με τον πρώην πρωθυπουργό.

Σε ό,τι αφορά στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το όνομα του οποίου ανακοινώνεται αύριο, από την κυβέρνηση αρκούνται να σημειώσουν ότι τα πρόσωπα, που παρουσιάζονται στα δημοσιεύματα ως συνεργάτης της και ως στελέχη του κόμματός της προκαλούν εύλογα ερωτήματα. Τέλος, σε ό,τι αφορά στο ΠΑΣΟΚ κυβερνητικές πηγές επικαλούνται και την πρόταση του για τα «κόκκινα δάνεια» για να επιχειρηματολογήσουν ότι «ο κ. Ανδρουλάκης έχει αποφασίσει ξεκάθαρα να παίξει με όρους Τσίπρα, στο γήπεδό του».