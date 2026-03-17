«Μαύρη χήρα» στις ΗΠΑ: Σκότωσε τον σύζυγό της και μετά έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος

Μια υπόθεση που μοιάζει βγαλμένη από αστυνομικό θρίλερ συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς μια γυναίκα από τη Γιούτα, η οποία είχε γράψει παιδικό βιβλίο για τη διαχείριση του πένθους μετά τον θάνατο του συζύγου της, καταδικάστηκε τελικά για τη δολοφονία του.

Η Kouri Richins, μεσίτρια στο επάγγελμα, κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, με τις Αρχές να υποστηρίζουν ότι δηλητηρίασε τον σύζυγό της, Eric Richins, με φαιντανύλη, χορηγώντας του πέντε φορές τη θανατηφόρα δόση μέσα σε κοκτέιλ που κατανάλωσε τον Μάρτιο του 2022.

Το κίνητρο: Χρέη εκατομμυρίων και ασφάλειες ζωής

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, το κίνητρο πίσω από το έγκλημα ήταν οικονομικό. Η Richins φέρεται να είχε συσσωρεύσει χρέη ύψους 4,5 εκατομμυρίων δολαρίων και πίστευε λανθασμένα ότι θα κληρονομούσε περιουσία άνω των 4 εκατομμυρίων μετά τον θάνατο του συζύγου της.

Παράλληλα, είχε συνάψει -εν αγνοία του- πολλαπλά συμβόλαια για ασφάλειες ζωής συνολικής αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων δολαρίων, ενισχύοντας το σενάριο ενός προσχεδιασμένου εγκλήματος.

Όπως τόνισε ο εισαγγελέας της κομητείας Summit, «ήθελε να φύγει από τον γάμο, αλλά όχι από τα χρήματα».

Μηνύματα, αναζητήσεις και απόπειρα δολοφονίας

Καθοριστικό ρόλο στην καταδίκη έπαιξαν τα ψηφιακά ίχνη της κατηγορούμενης. Οι Αρχές παρουσίασαν μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε με άνδρα με τον οποίο διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, όπου περιέγραφε σχέδια για μια νέα ζωή, με οικονομικά οφέλη από το διαζύγιο ή τον θάνατο του συζύγου της.

Ακόμη πιο επιβαρυντικές ήταν οι διαδικτυακές της αναζητήσεις, όπως: «ποια είναι η θανατηφόρα δόση φαιντανύλης», «πολυτελείς φυλακές για πλούσιους στην Αμερική», «αν κάποιος δηλητηριαστεί τι γράφεται στο πιστοποιητικό θανάτου».

Παράλληλα, οι ένορκοι τη βρήκαν ένοχη και για απόπειρα δολοφονίας, καθώς φέρεται να είχε επιχειρήσει να δηλητηριάσει τον σύζυγό της και ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, μέσω σάντουιτς με φαιντανύλη.

Η ειρωνεία της υπόθεσης είναι ότι μετά τον θάνατο του συζύγου της, η Richins είχε εκδώσει παιδικό βιβλίο με θέμα την απώλεια και τη διαχείριση του πένθους.

Η δίκη και η απόφαση των ενόρκων

Η δίκη, που επρόκειτο να διαρκέσει πέντε εβδομάδες, ολοκληρώθηκε νωρίτερα όταν η Richins παραιτήθηκε από το δικαίωμά της να καταθέσει, ενώ η υπεράσπιση δεν κάλεσε κανέναν μάρτυρα, όπως αναφέρει ο Guardian.

Οι εισαγγελείς, μάλιστα, χρησιμοποίησαν ηχητικό από την κλήση της στο 911 τη νύχτα του θανάτου, υποστηρίζοντας πως δεν επρόκειτο για τη φωνή μιας γυναίκας που μόλις έχασε τον σύζυγό της, αλλά για κάτι πολύ πιο σκοτεινό.

Οι ένορκοι κατέληξαν σε ετυμηγορία σε λιγότερο από τρεις ώρες.

Στο άκουσμα της απόφασης, η κατηγορούμενη παρέμεινε σκυμμένη, εμφανώς φορτισμένη, ενώ συγγενείς και από τις δύο πλευρές ξέσπασαν σε κλάματα μέσα στην αίθουσα.

«Δικαιοσύνη για τον Eric»

Η οικογένεια του θύματος μίλησε για δικαίωση μετά την απόφαση. Η αδελφή του Eric Richins δήλωσε πως, παρά το σοκ, πλέον μπορούν να επικεντρωθούν στη μνήμη του και στη στήριξη των παιδιών του.

Η ποινή αναμένεται να ανακοινωθεί στις 13 Μαΐου, ημερομηνία που θα ήταν τα 44α γενέθλια του θύματος. Η κατηγορία της ανθρωποκτονίας επισύρει ποινή από 25 χρόνια έως ισόβια κάθειρξη.