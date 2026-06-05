Μαύρη Θάλασσα: Βυθίστηκε τουρκικό αλιευτικό μετά από επίθεση - Ένας νεκρός, τέσσερις τραυματίες

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, ανοιχτά της δυτικής Κριμαίας, όταν το τουρκικής σημαίας αλιευτικό σκάφος «Duru 67» δέχθηκε επίθεση, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρές ζημιές και να βυθιστεί, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τουρκική Ακτοφυλακή.

Από το περιστατικό ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη τέσσερα μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές, η επίθεση εκδηλώθηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σεβαστούπολη, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο αλιευτικό.

«Σήμερα, ανοιχτά της δυτικής Κριμαίας, στη Σεβαστούπολη, πραγματοποιήθηκε επίθεση στο τουρκικής σημαίας αλιευτικό σκάφος "Duru 67", το οποίο υπέστη ζημιές και βυθίστηκε», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση. Μετά τη βύθιση, τα μέλη του πληρώματος βρέθηκαν στη θάλασσα, ενώ ξεκίνησε άμεσα επιχείρηση διάσωσης.

Καθοριστική αποδείχθηκε η παρουσία του αλιευτικού «Burak Kaya», το οποίο βρισκόταν κοντά στο σημείο του συμβάντος και έσπευσε να συνδράμει. Το πλήρωμά του κατάφερε να διασώσει πέντε τραυματισμένους ναυτικούς από το βυθιζόμενο σκάφος. Ωστόσο, ένας από αυτούς, που έφερε σοβαρά τραύματα, υπέκυψε κατά τη μεταφορά του προς την περιοχή της Ινεμπολού.

Μεγάλη επιχείρηση της τουρκικής Ακτοφυλακής

Μετά τη λήψη του σήματος κινδύνου, η Τουρκική Ακτοφυλακή κινητοποίησε δυνάμεις έρευνας και διάσωσης, καθώς και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

Το σκάφος «TCSG-96» απέπλευσε από το λιμάνι της Ινεμπολού μεταφέροντας τέσσερις γιατρούς και 19 μέλη διασωστικού και υγειονομικού προσωπικού της μονάδας UMKE.

Οι τουρκικές δυνάμεις προσέγγισαν το αλιευτικό «Burak Kaya» περίπου 115 ναυτικά μίλια βόρεια της Ινεμπολού, παραλαμβάνοντας τους τραυματίες και τη σορό του θανόντος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ