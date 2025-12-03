Μαυρίκιος Μαυρικίου: «Κάποιοι πιστεύουν ότι είμαι κάτι άλλο, όσον αφορά στη σεξουαλική μου ταυτότητα»

Για την σχέση του με την Ιλάειρα Ζήση, την κόρη τους και την οικογενειακή ζωή μίλησε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, καλεσμένος στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα» και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στα όσα ακούγονται και υπονοούνται κατά καιρούς για την σεξουαλική του ταυτότητα.

«Είμαστε μαζί με την Ιλάειρα εδώ και τέσσερα χρόνια και ακόμα κάποιοι δεν το πιστεύουν. Υπήρχαν αυτοί που πίστευαν ότι είμαι κάτι άλλο και κάποιοι το πιστεύουν ακόμα, όσον αφορά στη σεξουαλική μου ταυτότητα. Οι άντρες δεν κάνουν πεντικιούρ και δεν βάζουν κρέμες;» αναρωτήθηκε.

Και συνέχισε για το ίδιο θέμα: «Αν ήμουν κάτι άλλο, δεν θα το έκρυβα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν θα κορόιδευα κανέναν άνθρωπο. Δεν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να κάνω έναν εικονικό γάμο σε εκκλησία. Δεν θα κορόιδευα τον εαυτό μου. Έχω αποδεχτεί τον εαυτό μου και η σύζυγός μου το ίδιο. Είναι υπέροχη. Είτε σας αρέσει είτε όχι, δεν είμαι αυτό που νομίζετε. Είμαστε πολύ καλά με την Ιλάειρα, είμαστε αγαπημένοι, παντρεμένοι, έχουμε ένα υπέροχο παιδί και σκοπεύουμε να κάνουμε και δεύτερο κάποια στιγμή».