Μαυρίκιος Μαυρικίου: Το σοκαριστικό βίντεο από το τροχαίο που είχε «Πέθανα και ξύπνησα ζωντανός»

Τροχαίο είχε πριν από λίγες μέρες ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και θέλοντας να στείλει το δικό του μήνυμα στους διαδικτυακούς του ακολούθους στα social media, δημοσίευσε ένα βίντεο και στην λεζάντα που το συνόδευε έγραψε.

«Το περασμένο Σάββατο πέθανα και ξύπνησα ζωντανός. Επέστρεφα από live. Μπροστά μου ένα ζωάκι που δεν ήθελα να πατήσω. Έστριψα το τιμόνι. Και μετά όλα μαύρα. Καπνός. Το αυτοκίνητο έγινε σίδερα. Εγώ έπρεπε να είμαι μέσα σε αυτά. Ζω γιατί φορούσα ζώνη. Ζω γιατί δεν είχα πιει. Ζω από θαύμα.

Όταν γύρισα σπίτι και είδα τη γυναίκα μου και την κόρη μου, κατάλαβα πόσο κοντά ήμουν να τα χάσω όλα. Στο βίντεο βλέπετε τη στιγμή που με άγγιξε ο θάνατος. Και με άφησε. Αν σας σοκάρει, πέτυχε τον σκοπό του. Φορέστε ζώνη. Μην πίνετε. Να προσέχετε. Μία στιγμή αρκεί για να μην γυρίσετε ποτέ σπίτι. Ευχαριστώ τον Θεό, τους Αγίους, τους αγγέλους. Ευχαριστώ και εσάς για την αγάπη και τα χιλιάδες μηνύματά σας. Η ζωή συνεχίζεται».