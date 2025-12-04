Μαυρικίου: «Διαβάζω σχόλια “ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού” - Θα είμαι αμείλικτος σε αυτό το θέμα»

Ύστερα από τα όσα δήλωσε χθες ο Μαυρίκιος Μαυρικίου σχετικά με τα όσα ακούγονται για την σεξουαλική του ταυτότητα, ένιωσε για ακόμα μια φορά την ανάγκη να μιλήσει και να ξεκαθαρίσει ακόμα περισσότερο το τοπίο.

«Όταν μετά από τέσσερα χρόνια γάμου, συνεχίζουν και με ρωτούν για τα προσωπικά μου, όπως δεν κρύφτηκα τότε, δεν θα κρυφτώ και τώρα. Γιατί μετά από τέσσερα χρόνια, συνεχίζω και διαβάζω σχόλια τύπου “ποιος είναι ο πατέρας του παιδιού”. Αισθάνομαι έντονα την ανάγκη να αμυνθώ και πίστεψέ με θα είμαι αμείλικτος σε αυτό το θέμα. Δεν πρόκειται να επιτρέψω σε κανέναν να προσβάλει ξανά ό,τι έχει να κάνει με μένα» είπε στην εκπομπή «Με αγάπη Χριστιάνα».

Και τόνισε: «Τον εαυτό μου τον έχω αποδεχτεί, η σύζυγος μου με έχει αποδεχτεί, εγώ έχω αποδεχτεί εκείνη και είμαστε ο ένας για τον άλλον. Δεν προσπαθώ να σε πείσω για κάτι, απλά από τη στιγμή που με ρωτάς είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει, δεν ξέρω γιατί τους προβληματίζει τόσο πολύ, δεν ξέρω γιατί δεν μπορούν να το δεχτούν και ζητάνε από εμένα να το δεχτώ. Να δεχτώ τι; Κάτι που δεν ισχύει; Με το ζόρι θέλει ο άλλος να βάλει μια ταμπέλα σε εμένα, ενώ ο ίδιος την έχω απορρίψει δημόσια. Βεβαίως και με ενοχλεί και πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα, έχω και μια οικογένεια».