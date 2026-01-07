«Μαύρο και κόκκινο ανθρωπάκι του λαχείου»

Επειδή το είπε μόνος του ο Κωστής Χατζηδάκης μπήκα στη διαδικασία, έψαξα και έφτασα στο 2023 όταν ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είχε σχολιάσει το πρόγραμμα του με αφορμή τις περίφημες δηλώσεις Κατρούγκαλου για τον συντελεστή φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών.

«Από τη μια το μαύρο ανθρωπάκι που δάκρυα μοιράζει και φαρμάκι και από την άλλη το κόκκινο ανθρωπάκι, που χρήματα μοιράζει στον κοσμάκη , όπως στο λαχείο».

Αυτή τη φράση χρησιμοποίησε ο κ. Χατζηδάκης για να σχολιάσει τη στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στο αγροτικό ζήτημα όπως και τότε το 2003 με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Είχε πάντως ένα σημείο στην καταληκτική του τοποθέτηση ο κ. Χατζηδάκης που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον: Μέχρι το πανελλαδικό συλλαλητήριο των αγροτών - στις 11 Νοεμβρίου δηλαδή - υπήρχε ένας τυπικός μεν, διάλογος δε ανάμεσα στους αγρότες και στην κυβέρνηση.

«Μετά κάτι έγινε και αυτός ο διάλογος τελείωσε» είπε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.