Μαύρο βάφει ο Τραμπ το τείχος στα σύνορα με το Μεξικό - Θα κάνει το μέταλλο πιο ζεστό

Μαύρο θα βαφτεί ολόκληρο το τείχος κατά μήκος των νότιων συνόρων με το Μεξικό, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, για να αποτρέψει τους ανθρώπους από το να σκαρφαλώνουν. Το μέταλλο θα γίνει πιο ζεστό και θα αποτρέψει την παράνομη μετανάστευση, όπως τόνισε, αποδίδοντας την ιδέα στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.



Η Κρίστι Νοέμ προέβη σε αυτές τις δηλώσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής της σε ένα τμήμα του τείχους στο Νέο Μεξικό, όπου μάλιστα πήρε και μια βούρτσα για να βοηθήσει στο βάψιμο. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Asoociated Press, επαίνεσε το ύψος του τείχους καθώς και το βάθος του ως τρόπους αποτροπής των ανθρώπων που προσπαθούν να περάσουν πάνω ή κάτω από τα τείχη.

«Αυτό γίνεται κατόπιν ειδικού αιτήματος του προέδρου, ο οποίος κατανοεί ότι στις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν εδώ, όταν κάτι είναι βαμμένο μαύρο, γίνεται ακόμα πιο ζεστό και είναι ακόμα πιο δύσκολο για τους ανθρώπους να σκαρφαλώσουν. Επομένως, θα βάψουμε ολόκληρο το νότιο τείχος με μαύρο χρώμα, για να ενθαρρύνουμε τα άτομα να μην εισέρχονται παράνομα στη χώρα μας», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, η κατασκευή του τείχους ήταν το κεντρικό σημείο της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής του. Κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, το επίκεντρο ήταν το πρόγραμμα μαζικών απελάσεων με συλλήψεις στο εσωτερικό της χώρας, με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας να λαμβάνει λάβει περίπου 46 δισεκατομμύρια δολάρια για την ολοκλήρωση του τείχους, στο πλαίσιο της νέας χρηματοδότησης που ενέκρινε το Κογκρέσο αυτό το καλοκαίρι.

Η Νοέμ είπε ότι κατασκευάζουν περίπου μισό μίλι φράχτη κάθε μέρα. «Το τείχος στα σύνορα θα έχει πολύ διαφορετική όψη ανάλογα με την τοπογραφία και τη γεωγραφία του τόπου όπου κατασκευάζεται», είπε.

