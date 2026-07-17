Μαύρος απολογισμός από τις φωτιές στην Ισπανία - Στάχτη έχουν γίνει ήδη 12.000 στρέμματα

Ενεργό παραμένει το πύρινο μέτωπο στη Σαραγόσα της Αραγονίας, περιοχή που βρίσκεται στη βορειοανατολική Ισπανία, με τις εκτιμήσεις να είναι απαισιόδοξες καθώς υπάρχει σημαντικός κίνδυνος περαιτέρω εξάπλωσης της φωτιάς.

Η τεράστια πυρκαγιά που ξεκίνησε να καίει από την Τετάρτη 15/7 στην αραιοκατοικημένη Ορές της Αραγονίας συνεχίζει μέχρι σήμερα Παρασκευή 17/7 να επεκτείνεται, με ολόκληρα χωριά της ευρύτερης περιοχής να εκκενώνονται και να παραδίδονται στις φλόγες, παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύμφωνα με τις αρχές, για την κατάσβεση της φωτιάς δραστηριοποιούνται πάνω από 450 πυροσβέστες, υποστηριζόμενοι από ενισχύσεις περίπου 300 στρατιωτικών και από περίπου 30 εναέρια μέσα, όμως ο φόβος για ακόμα μεγαλύτερη εξάπλωση της φωτιάς εντείνεται λόγω των ανέμων που επικρατούν.

Μαύρος απολογισμός

Το χειρότερο στοιχείο είναι πως ακόμα και στην επικράτηση του πιο αισιόδοξου σεναρίου για άμεσο σβήσιμο της πυρκαγιάς και πάλι ο απολογισμός της καταστροφής είναι ιδιαίτερα βαρύς, καθώς εκτιμάται πως ήδη έχουν κατακαεί πάνω από 12.000 στρέμματα, με τη φωτιά να έχει εξαπλωθεί σε περίμετρο περίπου 60 χιλιομέτρων, αναγκάζοντας τον εκτοπισμό περίπου 1.000 κατοίκων.

Σημειώνεται πως η Ισπανία τα τελευταία χρόνια πλήττεται συχνά από τεράστιες πυρκαγιές που έχουν κοστίσει σε ανθρώπινες ζωές και έχουν οδηγήσει στην καταστροφή μεγάλων εκτάσεων φυσικού περιβάλλοντος. Την περασμένη εβδομάδα στη νότια Ισπανία είχαν σημειωθεί επίσης εκτεταμένες φωτιές, προκαλώντας τον θάνατο 13 ανθρώπων, ενώ και αυτές τις μέρες υπάρχουν πύρινες εστίες και σε άλλες περιοχές της Ισπανίας πέραν της Αραγονίας.

Τα έντονα κύματα καύσωνα που βιώνει ευρύτερα η Ευρώπη φέτος έχουν θέσει τις αρχές πολλών χωρών σε επιφυλακή, καθώς προβλέπεται ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι όσον αφορά στον κίνδυνο πυρκαγιών, με την ήπειρο να μετρά ήδη μεγάλες απώλειες από την αρχή του χρόνου, όπου στάχτη έχουν γίνει συνολικά 167.326 εκτάρια, σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις της ΕΕ.