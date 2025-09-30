Breaking news icon BREAKING
Γνώμες Πολιτική ΣΥΡΙΖΑ Παναθηναϊκός Αλέξης Τσίπρας

Μαζί στο γήπεδο, μαζί και στο επόμενο βήμα (;)

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ avatar
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

Δεν ξέρω αν σας έχω ενημερώσει κατά το πρόσφατο παρελθόν, αλλά ο ανεξάρτητος βουλευτής - εκλεγμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ- Γιάννης Σαρακιώτης, είναι οπαδός του Παναθηναϊκού.

Για την ακρίβεια, είναι πολύ Παναθηναϊκός. Και αυτό καθόλου δε μου αρέσει εννοείται αλλά του αναγνωρίζω ότι είναι πιστός στην ομάδα που δεν του έχει δώσει μεγάλες χαρές τα τελευταία (πολλά) χρόνια. Πάει όμως όποτε μπορεί στο γήπεδο. Όχι μόνο στη Λεωφόρο (ή το ΟΑΚΑ, ανάλογα με το που αγωνίζεται) αλλά και εκτός έδρας και μάλιστα με συνέπεια. 

Και εκτός Ελλάδας, αφού οι κατάσκοποι μου τον εντόπισαν στη Βέρνη, στο πρόσφατο παιχνίδι του «τριφυλλιού» με την Ελβετική Γιούνγκ Μπόις, στο πέταλο που βρίσκονταν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, απολαμβάνοντας την άνετη νίκη της ομάδας του, με σκορ 1-4.

Ανεξάρτητος βουλευτής είναι, από τον ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται, ας ακολουθήσει τον Αλέξη Τσίπρα στα νέα του βήματα -αν φυσικά τα πραγματοποιήσει- να πηγαίνουν παρέα στο γήπεδο.

