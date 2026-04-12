Ουγγαρία: Ουρές στα εκλογικά κέντρα-Ο Μάγιαρ ψάχνει νίκη κόντρα στον Όρμπαν και στο εκλογικό σύστημα

Οι Ούγγροι προσέρχονται μαζικά στις κάλπες, σε μια εκλογική αναμέτρηση που θα μπορούσε να ανατρέψει τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν μετά από 16 χρόνια στην εξουσία, με σημαντικές επιπτώσεις για την υπόλοιπη Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Η άνοδος του Πέτερ Μαγιάρ και οι υποσχέσεις του

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις ευνοούν τον Πέτερ Μάγιαρ , ο οποίος ίδρυσε το Tisza, μετά την αποχώρησή του από το κυβερνών κόμμα Fidesz. Αφού ψήφισε στη Βουδαπέστη, δήλωσε ότι, σε περίπτωση νίκης, θα ενισχύσει τη θέση της Ουγγαρίας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ και θα καταπολεμήσει τη διαφθορά - θέμα που αποτέλεσε βασικό του επιχείρημα κατά του Όρμπαν στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας. Ο Όρμπαν δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά την ψήφο του: «Είμαι εδώ για να κερδίσω» και, όταν ρωτήθηκε αν είχε υποτιμήσει τον αντίπαλό του, απάντησε: «Δεν υποτιμώ κανέναν».

Hungarian Prime Minister Viktor Orbán and his potential successor Peter Magyar cast their votes in a ballot closely watched by the US, Russia and the EU

Μαζική η προσέλευση στις κάλπες

Η ψηφοφορία διεξάγεται έως τις 19:00 και τα αποτελέσματα θα αρχίσουν να ανακοινώνονται το βράδυ.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ποσοστό άνω του 54% είχε προσέλθει στις κάλπες έως τις 13:00 μια αύξηση κατά 14% σε σχέση με το 2022 - κάτι που σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις μπορεί εν τέλει να αποτελέσει ισχυρό «όπλο» για τον Μάγιαρ που από την πρώτη στιγμή ζήτησε μαζική προσέλευση στις κάλπες.

Hungary: National parliament election



Turnout at 1:00 PM CEST



2010: 35.88%

2014: 34.33%

2018: 42.32%

2022: 40.01%

2026: 54.14%



Source: Nemzeti Választási Iroda



Το σύνθετο εκλογικό σύστημα

Οι δημοσκοπήσεις μέχρι τις κάλπες «συμφωνούσαν» για το προβάδισμα του Μάγιαρ ωστόσο το περίπλοκο εκλογικό σύστημα της Ουγγαρίας μπορεί να του δώσει τη νίκη αλλά όχι την απόλυτη ικανότητα να κυβερνήσει.

Η Ουγγαρία έχει ένα σύνθετο εκλογικό σύστημα:

Από τις 199 διαθέσιμες έδρες, οι 106 εκλέγονται απευθείας σε εκλογικές περιφέρειες.

Οι άλλες 93 πηγαίνουν σε κομματικές λίστες για τις οποίες επιτρέπεται να ψηφίσουν οι Ούγγροι του εξωτερικού καθώς και του εσωτερικού.

Στις αναμετρήσεις των εκλογικών περιφερειών, οι ψήφοι των ηττημένων κομμάτων μεταφέρονται στην εθνική λίστα.

Οι ψήφοι των νικητών κομμάτων μεταφέρονται επίσης, και αυτό έχει συχνά ωφελήσει το Fidesz.

Τα κόμματα χρειάζονται το 5% της εθνικής ψήφου για να μπουν στο κοινοβούλιο.

Παρά την ανοιχτή στήριξη που έχει λάβει από τη διοίκηση Τραμπ, ο Βίκτορ Όρμπαν εμφανίζεται απ΄όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων με ποσοστό κάτω του 30% ως προς το ενδεχόμενο να κερδίσει στις εκλογές.