Μαζικές απολύσεις στη Disney - Καταργούνται περίπου 1.000 θέσεις εργασίας

Σε περικοπή περίπου 1.000 θέσεων εργασίας προχωρά η Disney, στο πλαίσιο ευρύτερης αναδιοργάνωσης της λειτουργίας της.

Την απόφαση ανακοίνωσε μέσω email προς τους εργαζομένους ο νέος διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Josh D'Amaro, επισημαίνοντας την ανάγκη για πιο ευέλικτο και τεχνολογικά προσαρμοσμένο εργατικό δυναμικό.

Οι περικοπές αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως το τμήμα μάρκετινγκ, το οποίο είχε ήδη αναδιοργανωθεί τον Ιανουάριο, αλλά και άλλους βασικούς τομείς της εταιρείας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται δραστηριότητες από τα στούντιο και την τηλεόραση, το ESPN, τα προϊόντα, η τεχνολογία, καθώς και ορισμένες εταιρικές λειτουργίες.

Το σκεπτικό της εταιρείας

Σύμφωνα με τον ίδιο τον CEO, η απόφαση εντάσσεται σε μια προσπάθεια προσαρμογής της Disney στον ταχέως μεταβαλλόμενο ρυθμό της βιομηχανίας.

Όπως ανέφερε, η εταιρεία καλείται να επαναξιολογεί διαρκώς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του μέλλοντος.

Όπως και άλλα μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ, η Disney αντιμετωπίζει προκλήσεις που σχετίζονται με τη μείωση της τηλεοπτικής αγοράς, τη συρρίκνωση των εισπράξεων και τον αυξανόμενο ανταγωνισμό στον χώρο του streaming.

Η τελευταία μεγάλη αναδιάρθρωση είχε πραγματοποιηθεί το 2023, όταν η εταιρεία είχε ανακοινώσει την κατάργηση 7.000 θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο σχεδίου εξοικονόμησης δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Disney απασχολούσε περίπου 231.000 εργαζομένους μέχρι το τέλος του τελευταίου οικονομικού έτους, τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, τις πληροφορίες για τον νέο γύρο περικοπών είχε μεταδώσει πρώτη η Wall Street Journal.