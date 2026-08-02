Μαζική έξοδος αδειούχων: Πάνω από 61.000 επιβάτες έφυγαν από τα λιμάνια της Αττικής

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα και να αναχωρούν με πλοία προς δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς.

Η επιβατική κίνηση στα λιμάνια της Αττικής παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή βρίσκεται σε ενισχυμένη ετοιμότητα, έχοντας λάβει πρόσθετα μέτρα τάξης και κυκλοφορίας για τη διευκόλυνση και την ασφαλή μετακίνηση των ταξιδιωτών και των οχημάτων.

Eurokinissi

Πάνω από 61.000 αναχωρήσεις σε μία ημέρα

Μόνο το Σάββατο 1η Αυγούστου, από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 23 απόπλοι πλοίων, με συνολικά 29.966 επιβάτες να αναχωρούν προς νησιωτικούς προορισμούς.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η κίνηση και στις γραμμές του Αργοσαρωνικού, όπου πραγματοποιήθηκαν 57 δρομολόγια και ταξίδεψαν 11.586 επιβάτες.

Από το λιμάνι της Ραφήνας εκτελέστηκαν 15 δρομολόγια, με 11.324 επιβάτες να αναχωρούν, κυρίως με προορισμό τις Κυκλάδες.

Παράλληλα, από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν 14 απόπλοι, με συνολικά 8.976 επιβάτες.

Συνολικά, περισσότεροι από 61.852 ταξιδιώτες αναχώρησαν μέσα σε μία ημέρα από τα τέσσερα βασικά σημεία ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης της Αττικής, επιβεβαιώνοντας πως το πρώτο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες περιόδους της θερινής εξόδου.

Eurokinissi

Αυξημένη η κίνηση και σήμερα

Αυξημένη αναμένεται να είναι η επιβατική κίνηση και σήμερα, Κυριακή 2 Αυγούστου.

Από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια προς νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Για τον Αργοσαρωνικό προβλέπονται συνολικά 55 αναχωρήσεις, εκ των οποίων οι 31 θα πραγματοποιηθούν με ταχύπλοα και οι 24 με συμβατικά πλοία.

Την ίδια ώρα, από το λιμάνι της Ραφήνας έχουν προγραμματιστεί 15 δρομολόγια, ενώ από το Λαύριο αναμένεται να πραγματοποιηθούν 13 απόπλοι πλοίων.

Οι λιμενικές αρχές καλούν τους επιβάτες να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια, ιδιαίτερα όσους ταξιδεύουν με τα οχήματά τους, καθώς η αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από τις λιμενικές εγκαταστάσεις ενδέχεται να προκαλέσει καθυστερήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ