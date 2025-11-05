Μαζωνάκης: Ο πρώην δικηγόρος του δηλώνει «Λειτούργησα και ως άνθρωπος πέρα από νομικός αλλά...»

Ο πρώην δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Γιώργος Μερκουλίδης, μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» για την απόφασή του να παραιτηθεί από την θέση του νομικού εκπροσώπου. Όπως εξήγησε μπορεί να συμπαθεί ως άνθρωπο τον τραγουδιστή, με τον οποίο είχε αναπτύξει και μια προσωπική θέση, όμως δεν μπορούσε να συνεργαστεί πλέον μαζί του.

«Δεν θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα του κυρίου Μαζωνάκη. Νομίζω στην επιστολή μου αναφέρω λεπτομερώς τους λόγους. Δεν μπορούσα πλέον να συνεργαστώ με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ούτε να προσφέρω κάτι περισσότερο σε επαγγελματικό επίπεδο και κατά συνέπεια οδηγήθηκα στην παραίτηση από τον χειρισμό των νομικών του υποθέσεων.

Ως άνθρωπο τον συμπαθώ και τον εκτιμώ, γιατί πέρα από την επαγγελματική, αναπτύξαμε και μια προσωπική σχέση. Πέρα από τη νομική εκπροσώπηση, είχα και μια ανθρώπινη προσέγγιση γενικότερα της τελευταίας υπόθεσης» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Μερκουλίδης τόνισε επίσης σε άλλο σημείο της συνέντευξης: «Λειτούργησα και ως άνθρωπος πέρα από νομικός, αλλά θεωρώ ό,τι ήταν να του προσφέρω το πρόσφερα, δεν μπορούσα πλέον να συνεργαστώ και για αυτό τον λόγο σταμάτησα.

Δεν χρειάζονται κάποια πράγματα να βγουν δημόσια, του εύχομαι τα καλύτερα. Δεν μπορώ να πω περισσότερα».