Μάζωξη από τα παλιά για τον Θεοδωρικάκο στο Pennarubia

Πολύς κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, κατακλύζοντας το βράδυ της Δευτέρας το γνωστό παραθαλάσσιο bar restaurant Pennarubia στον Άλιμο.

Καίτοι μακριά ακόμα από τις εκλογές – ο πρωθυπουργός δεν κουράζεται να επαναλαμβάνει ότι κάλπες θα στηθούν το 2027 – περί τους 3000 φίλους της Νέας Δημοκρατίας δημιούργησαν προς στιγμήν κυκλοφοριακά προβλήματα στη Λεωφόρο Ποσειδώνος επιβεβαιώνοντας ότι ο Τάκης Θεοδωρικάκος έχει ισχυρά ερείσματα στην κομματική βάση του Νότιου τομέα της Β Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης συνομίλησε με πολλούς εκ των παρευρισκομένων σε μία πολύ ζεστή βραδιά στα νότια. Το «παρών» έδωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης ενώ μηνύματα στήριξης απηύθυναν μέσω βίντεο οι «γαλάζιοι» ευρωβουλευτές, Ελίζα Βόζεμπεργκ, Γιώργος Αυτιάς, Μανώλης Κεφαλογιάννης και Δημήτρης Τσιόδρας.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο Τάκης Θεοδωρικάκος διέτρεξε τα κυβερνητικά του πεπραγμένα σε 3 διαφορετικά Υπουργεία, ήτοι το Εσωτερικών, το Προστασίας του Πολίτη και το Ανάπτυξης μιλώντας μεταξύ άλλων για τη θεσμοθέτηση της ψήφου των ομογενών, την κατασκευή του φράκτη στον Έβρο καθώς και τα έργα του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» που υλοποιήθηκαν στους δήμους του νοτίου τομέα. Άλλωστε, εκτενείς ήταν οι αναφορές του και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, με έμφαση στις 916 επενδύσεις που έχουν υλοποιηθεί τα δύο τελευταία χρόνια και έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 15.000 νέες θέσεις εργασίας

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