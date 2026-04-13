Με 100 ευρώ κερδίζεις πίνακα του Πικάσο αξίας 1 εκατομμυρίου: Μια διαφορετική λοταρία για καλό σκοπό

Την ευκαιρία να κερδίσει κανείς έναν πολύτιμο, αυθεντικό πίνακα του Πάμπλο Πικάσο με μόλις 100 ευρώ προσφέρει μία λοταρία που διοργανώνεται στη Γαλλία με στόχο τη συγκέντρωση εσόδων για την στήριξη της έρευνας για το Αλτσχάιμερ.

Πρόκειται για το έργο Tête de Femme («Κεφάλι Γυναίκας») που ο διάσημος ζωγράφος δημιούργησε το 1941, πάνω σε γκουάς χαρτί. Σύμφωνα με την ηλεκτρονική πλατφόρμα πωλήσεων των διοργανωτών, ο αριθμός των λαχνών θα φτάσει το ανώτατο όριο των 120.000, κάτι που σημαίνει ότι η κλήρωση θα μπορούσε να αποφέρει έως και 12 εκατομμύρια ευρώ αν πουληθούν όλοι.

Aπό τα έσοδα, 1 εκατομμύριο ευρώ θα καταβληθεί στην Opera Gallery, μια διεθνή εταιρεία εμπορίας έργων τέχνης η οποία κατέχει τον πίνακα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Guardian. Η λοταρία θα ωφελήσει το Ίδρυμα Έρευνας για το Αλτσχάιμερ, που εδρεύει σε ένα από τα κορυφαία δημόσια νοσοκομεία του Παρισιού.

Οι διοργανωτές αναφέρουν ότι δύο προηγούμενες λοταρίες με έργα του Πικάσο συγκέντρωσαν πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ για πολιτιστικά έργα στον Λίβανο και για τη στήριξη προγραμμάτων ύδρευσης και υγιεινής στην Αφρική.

Ένας εργάτης κέρδισε το έπαθλο στην πρώτη λοταρία

Στην πρώτη λοταρία «Ένας Πικάσο για 100 ευρώ» που πραγματοποιήθηκε το 2013, ένας εργάτης συστημάτων πυρόσβεσης από την Πενσιλβάνια κέρδισε το έργο Man in the Opera Hat, το οποίο ο Ισπανός δάσκαλος ζωγράφισε το 1914 κατά την κυβιστική του περίοδο.

Ένα δεύτερο έργο του Πικάσο, το ελαιογραφικό Nature Morte (Νεκρή Φύση), κληρώθηκε το 2020 και κατέληξε σε μια λογίστρια στην Ιταλία, της οποίας ο γιος είχε αγοράσει το λαχείο ως χριστουγεννιάτικο δώρο.

Το έργο αυτό, ζωγραφισμένο το 1921, αγοράστηκε για τη λοταρία από τον δισεκατομμυριούχο συλλέκτη έργων τέχνης Ντέιβιντ Ναχμάντ, ο οποίος υποστήριξε σε συνέντευξή του ότι ο Πικάσο θα ενέκρινε την κλήρωση των έργων του. Ο Πικάσο πέθανε το 1973.

«Ο Πικάσο ήταν πολύ γενναιόδωρος. Έδινε πίνακες στον οδηγό του, στον ράφτη του», δήλωσε ο Ναχμάντ. «Ήθελε η τέχνη του να ανήκει σε κάθε είδους ανθρώπους, όχι μόνο στους ζάμπλουτους».

Το Tête de Femme θα εκτεθεί στον οίκο δημοπρασιών Christie’s στο Παρίσι από τη Δευτέρα του Πάσχα (13/4) και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο στις 6 μ.μ. τοπική ώρα την Τρίτη.