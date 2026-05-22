Με 155 «όχι» απορρίφθηκε η εξεταστική για υποκλοπές-Αποχώρησε η αντιπολίτευση πλην Κωνσταντοπούλου

Απορρίφθηκε με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής με επίκεντρο την υπόθεση των υποκλοπών.

Απείχε ο Γιώργος Βλάχος



Κατά την ονομαστική ψηφοφορία - στην οποία συμμετείχαν μόνο η Νέα Δημοκρατία και η Πλεύση Ελευθερίας, καθώς όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν αποχωρήσει καταγγέλλοντας «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» - συνολικώς 155 βουλευτές είπαν «όχι», ενώ 6 βουλευτές (από την Πλεύση Ελευθερίας συν ο ανεξάρτητος Νίκος Παπαδόπουλος) υπερψήφισαν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Από τη ψηφοφορία απείχε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος.



Συνεπώς, όπως αναμένονταν εξάλλου, δεν εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία 151 ψήφων.Είχε προηγηθεί μετωπική σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, λόγω της επίκλησης θεμάτων «εθνικής άμυνας» και «εξωτερικής πολιτικής» από πλευράς ΝΔ, με αποτέλεσμα να ανέβει ο πήχης της πλειοψηφίας και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ να μην περάσει μόνο με τις ψήφους της μειοψηφίας.

