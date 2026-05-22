Πολιτική Βουλή Σκάνδαλο Υποκλοπών Ζωή Κωνσταντοπούλου

Με 155 «όχι» απορρίφθηκε η εξεταστική για υποκλοπές-Αποχώρησε η αντιπολίτευση πλην Κωνσταντοπούλου

Από τη ψηφοφορία απείχε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος.

Eurokinissi
Eurokinissi
Κατερίνα Κανάκη avatar
Κατερίνα Κανάκη

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Απορρίφθηκε με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής με επίκεντρο την υπόθεση των υποκλοπών.

Απείχε ο Γιώργος Βλάχος

Κατά την ονομαστική ψηφοφορία - στην οποία συμμετείχαν μόνο η Νέα Δημοκρατία και η Πλεύση Ελευθερίας, καθώς όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν αποχωρήσει καταγγέλλοντας «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» - συνολικώς 155 βουλευτές είπαν «όχι», ενώ 6 βουλευτές (από την Πλεύση Ελευθερίας συν ο ανεξάρτητος Νίκος Παπαδόπουλος) υπερψήφισαν την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Από τη ψηφοφορία απείχε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος. 

Συνεπώς, όπως αναμένονταν εξάλλου, δεν εξασφαλίστηκε η απαιτούμενη πλειοψηφία 151 ψήφων.Είχε προηγηθεί μετωπική σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, λόγω της επίκλησης θεμάτων «εθνικής άμυνας» και «εξωτερικής πολιτικής» από πλευράς ΝΔ, με αποτέλεσμα να ανέβει ο πήχης της πλειοψηφίας και η πρόταση του ΠΑΣΟΚ να μην περάσει μόνο με τις ψήφους της μειοψηφίας. 

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Πολιτική Βουλή Σκάνδαλο Υποκλοπών Ζωή Κωνσταντοπούλου

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader